養孩子成本太高 美國人也受不了

在美國，大約每五個女性就有一個沒有孩子。隨著出生率的下降，未來，美國或將逐步進入到老年化社會。

據美國農業部公布的數據顯示，自 1960 年以來，美國家庭撫養孩子的成本逐年上升。從 2000 年到 2010 年，這十年間上漲了 40%。

截止 2015 年，對於中等收入的美國家庭（稅前收入在 59200 美元到 107400 美元之間）來說，從孩子出生撫養到 17 歲，平均花費 233610 美元，該費用包括了住房、食物、託兒及交通等，但並不包括大學所花費的費用。

而這種花費成本的上升，影響着從人力資源到家庭消費的一切。

在美國各州，醫院的生產費各有不同。一般來說，女性自然分娩的平均成本為 3000 美元到 37000 美元，而如果需要剖腹產或者特別護理，則需要花費 8000 美元到 70000 美元不等。這些費用通常包括了超聲波檢查、血液檢查或是治療高危妊娠產生的額外費用等。

因此，對於那些擔心生產費用的女性來說，在她們決定懷孕之前，必須諮詢當地醫院的平均生產費用，並且還要審查她們自己的保險是否足夠為高額的生產費提供保障。

其實不止是生產成本高昂，兒童保育更是目前美國家庭的重大開支之一。

美國衛生與公眾服務部認為，如果一個家庭將不超過收入的 10% 用在兒童保育上，那麼保育費還算在可承擔範圍內。然而目前，美國家庭每年在兒童保育上的花費其占年收入的 9% 到 22%。

在美國很多城市，兒童保育費甚至超過了家庭住房的平均租金。這對低收入家庭來說是一項艱巨的挑戰，因為往往這些美國家長只能拿到最低工資。

此外，對孩子的培養也同樣花錢。美國家庭平均每季度花費 500 美元到 1000 美元在每個孩子的才藝培養或體育活動上。由於體育活動成本增加，不運動的兒童人數已增至 17.6%。

另一項與撫養孩子有關的隱藏成本是時間。據調查顯示，有 18 歲以下子女的父母，每天要花費大約 1.5 個小時在照顧家庭和兒童方面。女性每天花費 2.5 個小時，而男性在這些事情上的花費大約只有一個小時。

『新聞來源／華爾街見聞』