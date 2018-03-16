美國也有高齡化問題 20年內老人比小孩多

美國人口普查局最新報告顯示，在 20 年內，退休人員將首次超越美國的兒童人數，該報告指出，這項調查結果，將對美國的社會保障等相關政策，造成影響。

該報告估計， 2035 年，65 歲以上的成年人將有 7800 萬人，而不到 18 歲的孩童有 7640 萬人。其作者將人口轉變歸因於人口出生率下降和嬰兒潮世代的老齡化。到 2030 年，所有嬰兒潮世代都將變成 65 歲，預計美國人中有 1 人會成為老年人。

而這個數字只會增加：於 2060 年，該報告預計 65 歲以上的成年人將有 9500 萬，相比之下，18 歲以下的孩子只有 8000 萬名。

預期壽命的增加也是導致這種變化的原因之一。2060 年後，美國 85 歲以上的成年人口預計將從 600 萬增加到 1900 萬。報告稱，這將使美國「比以往任何時候都更加灰色化（指頭髮）」。

美國人口普查局說，這將影響社會保障（勞保）和其他由工作年齡納稅人資助的計劃。於 2020 年，該局預計每個有資格獲得社會保障的老年人將由 3 個半的工作年齡成年人所支撐著 - 到了 2060 年，該局表示這個數字會降到 2 個半成年人。

報告還指出，移民預計將成為 2030 年人口增長的主要推動力，但這並不表示移民人口會有所上升。「隨著人口老齡化，死亡人數預計將大幅增加，這將會減緩該國的自然增長」。因此，移民預計將成為總人口增長的更大貢獻者。