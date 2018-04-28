〈報稅看這裡〉信用卡繳稅5大利多 13銀行優惠回饋比一比

5 月報稅季即將登場，相較現金、帳戶扣款等繳稅管道，信用卡最顯著的特色就是延遲付款，另外，信用卡分期 0 利率方案、以紅利點數折抵稅費、購物金優惠以及抽獎回饋活動，也是每年繳稅季卡友關注的重點，目前包括台新銀、中信銀、國泰世華銀、永豐銀、華南銀、富邦銀、玉山銀、臺企銀等 13 銀行均推出信用卡繳稅相關優惠。

Money101.com.tw 董事總經理周純如表示，多元的繳稅管道中，民眾最愛的就是信用卡。根據財政部去 (2017) 年統計，在申報自繳稅款案件中，使用活期帳戶、晶片金融卡轉帳僅 6.3 萬件，以信用卡繳稅就高達 96 萬件，相差 15 倍，金額更達 773 億元。

而 5 月繳稅工具區分為兩大類，分別為現金與信用卡。欲使用現金繳稅的民眾，可以向代收稅款金融機構繳稅、便利商店 (限 2 萬元以下)、填寫繳稅取款授權書自帳戶扣款、到實體 ATM 轉帳、使用讀卡機在網上轉帳、到財政部電子申報繳稅服務網站填入銀行帳號繳稅、票據繳稅 (發票日應未逾申報期限) 等 7 種管道。以信用卡繳稅，可以透過電話語音、在 Paytax 網站輸入卡號與稅額、行動支付 App（台灣 Pay、T Wallet、智付寶 Pay2go）等 3 種管道繳稅。

不過，以信用卡繳納綜所稅，最大的特色就是不用立即繳款，5 月繳稅後，大抵在 6 月底、7 月初才會實際繳到稅。今年國稅局將統一於 6 月 8 日向銀行請款，再依照每人信用卡結帳日不同，陸續收到帳單。

信用卡優惠部份，去年因為中信 LINE Pay 卡首年全產業加碼 1% LINE Points 回饋，成為去年的繳稅神卡，更讓中信在 2017 年 6 月創下單月信用卡簽帳金額 548.3 億元高峰紀錄，而截至目前為止，除了華泰銀行公告繳稅享點數回饋 (上限 500 點)，多數銀行多以綜合所得稅限期優惠專案，提供抽獎、分期 0 利率、百貨購物金回饋等方式吸引民眾掏卡繳稅。

每一納稅義務人僅能選擇一張自己的或是配偶的信用卡繳稅，面對各家銀行的繳稅優惠方案，Money101.com.tw 整理出各家銀行信用卡繳稅五大利多。

首先，多數銀行提供免手續費，是刷卡繳稅優惠基本盤，民眾能省去一般情況下須負擔的代繳手續費 (約莫稅額千分之 2，各家銀行不等)，包含國泰、中信、玉山、富邦、永豐、兆豐、凱基、台企銀、日盛、陽信、三信、華泰等都免收手續費。

第二，稅款分期 0 利率，將稅款分擔在未來的 3 到 12 個月逐月支付，減輕財務壓力。要申請分期 0 利率，民眾要特別留意有無符合銀行的「指定條件」，並且「網路登錄」或是「語音登錄」才算成功申請。

指定條件像是稅金門檻、新增一般消費或是須為銀行存戶等。其中，以中信、凱基門檻最低最低，中信不限稅額可分 6 期 0 利率，凱基只要是銀行存戶，即可享 8 期 0 利率。另外，永豐提供高稅額客戶繳滿 20 萬元稅金，可分 12 期 0 利率。

第三，繳稅還能賺紅利點數、購物金等優惠。稅款因為不屬於一般消費，銀行會排除點數或現金回饋，即便如此，銀行也有繳稅專屬優惠，像是國泰卡友只要繳稅後登入 TreeMall ，就可獲得 5 百元購物折價券；永豐稅額達 5 萬元，或是 4~5 月累積消費達 3 萬元且稅額達 2 千元，則贈送百元百貨購物金。

華南超級點數卡繳稅達 3 萬元並登錄，送 OPENPOINT 點數 3 萬點或是 5 到 6 月的刷卡一般消費金額高於繳納稅額，就可累積紅利點數，上限 5000 點，相當適合一般上班族；華泰則是每 20 元稅額可以累積 1 點紅利，上限 500 點。

台新今年則祭出邀請新戶策略，推出國泰航空聯名卡、太陽 / 玫瑰卡之新戶才有的繳稅優惠，如同第二重首刷禮。

第四，繳稅還有中大獎機會。國泰卡友繳稅即可抽萬元抽獎金，以 MasterCard 繳稅再抽大阪雙人來回機票；中信 LINE Pay 卡友每千元稅金可抽萬點 LINE Points 與 LINE 迷你燈，總計將送出百萬 LINE Points，繳稅額度越高，中獎機率越高；富邦 MasterCard 繳卡友繳稅可抽飯店住宿券以及藍芽耳機。

第五，以紅利點數折抵稅費，過往若常一不小心就讓點數過期失效的民眾，趁機折抵稅款，不浪費。遠東銀行可以每 4 點 HAPPY GO 點數折抵 1 元稅費，無上限。