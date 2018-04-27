郵儲銀行(01658-HK)一季度淨利165.05億元 同比增19.64%

郵儲銀行(01658-HK)公告稱，2018年第一季度營業收入632.39億元人民币，同比增20.57%；歸屬于公司股東的淨利潤165.05億元人民币，同比增19.64%；基本每股盈利0.20元，同比升17.65%。

截至2018年3月31日止三個月，公司淨利息收入532.38億元，同比增長26.91%。淨利差為2.60%，同比增加29個基點，淨利息收益率為2.57%，同比增加33個基點。手續費及傭金淨收入46.62億元，同比增長 14.18%。成本收入比55.12%，同比減少5.23個百分點。

截至2018年3月31日，客戶貸款及墊款總額38,797.12億元，比上年末增加2,495.77億元，增長 6.88%。吸收存款84,411.62 億元，比上年末增加3,785.03億元，增長4.69%。

截至2018年3月31日，按照貸款質量五級分類，集團不良貸款餘額為272.81億元，不良貸款率為0.70%，撥備覆蓋率為353.20%。

截至2018年3月31日，核心一級資本充足率8.85%，一級資本充足率9.92%，資本充足率12.74%，均滿足監管要求。

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