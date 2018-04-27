總統參訪＋首季可望損平 晟田股價開高走高

國內機械產業的專業代工廠晟田科技 (4541) 受惠總統蔡英文的「國防產業之旅」，下午將參訪公司，加上第一季可望損益兩平甚至有機會轉盈激勵下，今天股價開高走高。晟田為航太關鍵零組件製造廠，大客戶為漢翔 (2634) 及日本住友精密等。晟田 3 月營收創下歷史新高達 1.24 億元，月增 40.3%，年增 35.2%；累計第一季營收為 3.09 億元，年增 27%。



晟田 2017 年營收突破 10 億元達 11.19 億元，年增 10.7%，稅後淨損 6462 萬元，每股淨損 1.19 元。



晟田過去引擎零件加工主要以 CFM56 機匣營收佔大宗，過去兩年因上游國際鍛造廠投入較多資源開發 LEAP 新機匣，產能排擠效應導致晟田過去兩年機匣出貨也較無成長，不過隨著 LEAP 機匣開發完畢，整體產能回歸正常，晟田今年 CFM56 機匣出貨可望回溫，加上新 LEAP 機匣訂單挹注，晟田今年整體機匣訂單可望成長。



自 2017 第四季以來，波音與空中巴士新型單走道客機逐步擴大量產，晟田來自客戶的擴大產能需求不斷，為因應產能擴增進行廠房空間整合，將新建的二廠一期建置起落架特殊製程（可應用產品為空巴 A350 與 A320），同時釋放原有廠房空間，用於



新型引擎（CFM Leap 為主）與半導體設備產線之產能擴增。



晟田設備投資金額逾 2 億元，預計今年第三季可望落成啟動，下半年隨產能逐步提升下，今年營收可望逐季墊高，而獲利方面，今年首季有機會挑戰損益兩平，下半年可望站穩獲利。隨著產能提升，公司目標 2020 年向上挑戰 20 億元。



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