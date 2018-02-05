亞泰影像緬甸廠產能將擴增有助降成本 今逆勢走高

在台股一片重挫中，亞光 (3019-TW) 旗下亞泰影像 (4974-TW) 今 (5) 日股價早盤放量到 1400 張逆勢走揚，主要在於亞泰影像緬甸廠將進行擴產，有助於成本控制並掌握客戶需求，而今年業績成長重點在掃地機器人的感測器出貨。

亞泰影像今天早盤以 50 元開出，最高價達 52.4 元，漲幅約 5%。

亞泰影像去年的營收及獲利雙創新高，稅後純益約 3.01 億元，年增 10%，每股純益達 4.25 元，此一獲利狀況符合市場預期。同時，亞泰影像今年司的成長重心將在出貨給中國大陸品牌小米的掃地、拖地機器人用的雷射感應模組。

去年亞泰影像在出貨給全球 4 大多功能事務機廠商的 CIS 模組達 2700 萬套，包括出貨量及出貨金額均為該公司成立以來的最佳狀況，年增率約在 10-15%，預估 2018 年的在此一產品類別的出貨量仍可望維持 2700 萬套的水準。

亞泰影像去年第 4 季起開始出貨給小米的掃地、拖地機器人用的雷射感測器模組，預估今年將放量出貨，亞泰影像董事長賴以仁表示，此一雷射感應模組出貨量，今年起出貨將達由每月 10 萬組進一步倍增到 20 萬組、甚至每月 30 萬組，今年全年的總出貨量將上看 250 萬組，這是今年亞泰影像業績的重要成長動力。而且最重要的是掃地機器的感測器產品毛利率則優於多功能事務機產品。

亞泰影像目前以其影像感測 CIS 的核心技術，除積極在原有全球 4 大品牌多功能事務機 (MFP) 廠商提高滲透率，去年合併營收達 36.53 億元，年增 14.94%，營業淨利 4.09 億元，年增率 37%，主要是營運規模的擴大，以及緬甸廠效益發揮，使稅後純益約 3.01 億元，獲利年增率 10%，基本每股盈餘 4.25 元，亞泰影像去年的匯兌損失達到 7500 萬元。