國航公布2018年第一季度業績：改善發展品質 實現利潤顯著增長

北京 2018 年 4 月 27 日電 / 美通社 / -- 中國國際航空股份有限公司（「國航」或「公司」，與其子公司合稱「本集團」）（股票編號：香港：753；倫敦：AIRC；上海：601111；美國 ADR OTC：AIRYY），今日公布 2018 年第一季度（以下「期內」）之業績。



業績摘要



‧ 利潤總額為人民幣 40.24 億元，同比提升 66.31%



‧ 營業收入為人民幣 316.07 億元，同比上升 9.11%



‧ 營業總成本為人民幣 282.30 億元，同比上升 6.71%







經營及業務摘要



2018 年一季度，中國經濟平穩發展，居民出行需求旺盛，航空客運保持穩步增長態勢，貨運市場需求持續向好。報告期內，本集團實現營業收入 316.07 億元 (人民幣，下同)，同比增長 9.11%。營業總成本 282.30 億元，同比增長 6.71%。利潤總額為 40.24 億元，同比增長 66.31%，歸屬於母公司的淨利潤為 26.28 億元，同比增長 79.23%。



期內，集團客運運力 (「ASK」) 同比增長 10.96%，達到 657.58 億座公裡。旅客周轉量(「RPK」) 為 533.50 億客公裡，同比上升 9.75%。其中，國內航線為 325.96 億客公裡，同比上升 7.44%；國際航線為 188.49 億客公裡，同比上升 13.65%；地區航線為 19.05 億客公裡，同比增長 12.92%。客座率為 81.13%，同比微降 0.90 個百分點，其中，國內、國際及地區航線客座率分別為 83.02%、78.28% 和 78.90%。



貨運方面，期內貨運運力 (「AFTK」) 為 35.18 億噸公裡，同比上升 9.81%。貨運周轉量 (「RFTK」) 為 18.03 億噸公裡，同比上升 10.90%。貨郵載運率為 51.26%，同比上升 0.51 個百分點。







展望



受惠於全球航空業的持續發展、中國宏觀經濟的穩步增長，以及行業系列利好政策的影響，我們期待公司今年有更大發展空間。本集團將秉承「創新、協調、綠色、開放、共享」發展理念，堅持穩中求進，繼續深化改革創新，加強成本管控，優化資本、債務結構，鞏固和擴大競爭優勢，努力實現更佳業績及可持續發展。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』