【日盛投顧】台指量縮回穩，暫守10500整數關卡

◆盤勢分析

1. 周四美股四大指數收漲，晨間亞洲股市普遍上揚。台股早盤以小高盤開出，指數一度上攻 10573，但盤中因缺乏追價買盤，指數窄幅波動，未再創早盤高點。最終指數上漲 64.85 點，收在 10,553.4 點，漲幅 0.62%，成交量縮小至 1,145.16 億元；OTC 指數上揚 1.06%，收在 147.47 點，表現相對強勢。

2. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：近期台股快速回檔，接近前波低點，目前各天期均線集結在 10800 點附近，形成空頭排列，上方賣壓沉重，靜待時間化解。

(2) 量能：周五大盤量縮回穩，後續仍不宜帶量下殺。

(3) 技術指標：KD 指標進入 20 以下超賣區，9 日 K 值為轉上，呈現整理偏弱格局。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 23.45 億元、外資 - 7.60 億元、投信 + 0.55 億元、自營 - 16.39 億元。

權值股止跌回穩，PA、虛擬貨幣強彈

1. 電子類股

(1) 被動元件：

指標龍頭 2327 國巨暫停交易，市場傳言將有新購併案，激勵 2492 華新科、2478 大毅盤中拉至漲停，3090 日電貿、2456 奇力新、6449 鈺邦股價轉強。

(2) 虛擬貨幣：

指標股 6150 撼訊股價近日腰斬，周五大盤回穩，帶領 2465 麗臺、3515 華擎、2425 承啟強勢反彈。

(3)PA：

3105 穩懋獲利第一季不如預期，法人下修 2018 全年獲利，股價拉回多日，周五止跌回穩；同族群的 2455 全新震盪走高、8086 宏捷科同步走揚。

2. 非電子類股

(1) 鞋類：

9938 百和公佈首季 EPS 1.19 元，略低於市場預期，周五股價利空出盡反映，收盤上漲 8.17%。

(2) 紙類：

1904 正隆配息 0.7 元，並宣布辦理 72 億元聯貸，積極擴充產能，激勵股價上漲 2.46%；帶動 1904 永豐餘、1902 台紙上揚。

(3) 風電：

風電指標 3708 上緯投控、1514 亞力、2208 台船多日跌深後，周五尾盤量出走穩。