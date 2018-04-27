投信停損賣出持股 穩懋市值跌破千億元大關

3D Sensing 晶圓代工龍頭廠穩懋 (3105) 昨日公告前 2-3 月稅後盈餘 4.6 億元，EPS 為 1.09 元，該公司市值痛失 1,000 億元大關，達 921.4 億元。本周以來三大法人賣超穩懋達 5,368 張，其中投信賣超 3,888 張，停損的動作不斷。穩懋第一季財報不如預期，但面對財報利空，十家外資仍力挺穩懋，認為長線終將受惠蘋果新機的 3D 感測訂單加持，只是時間早晚問題。外資昨日由賣轉買，買超張數達 794 張，倒是投信礙於停損內規，持續砍出 1,209 張。整體而言，籌碼鬆動情況仍在可控範圍。



法人指出，智慧型手機包括 iPhone 及安卓銷售情況不如預期，再加上 VCSEL(面射型雷射) 高度連結 iPhone X 銷售，上季營收比重已下滑至 16~18%，預估本季將進一步下滑到 7~8%，預估今年第三季將會受惠三款 iPhone 新機全數搭載 3D 感測，才可見到強勁的成長動能，預估全年 EPS 約在 10-11 元水準。



此外，穩懋目前融資持股成本約在 278.8 元，昨日股價跌破年線，年線將成為第一道防線，今日儘管分盤交易，法人預估，穩現階段穩懋融資餘額約 7,000 張，平均個股融資維持率約在 156.37%，距離追繳壓力維持率 120%，仍有一段距離。



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