〈每日外資外匯觀點〉美元短期續反彈 但中期仍看空

澳新銀行：美元短期續反彈 但中期仍看空

ICE 美元指周四收 91.561，漲幅 0.43%，過去 8 個交易日有 7 天上漲，澳新銀行（ANZ）分析師 Daniel Been 和 Giulia Specchia 認為，儘管短期內美元可能還會走高，但這種漲勢不太可能持續。

美銀美林 4 月中旬對全球基金經理的月度調查顯示，做空美元被視為全球第二擁擠的交易。

渣打銀行全球宏觀策略和外匯研究主管 Eric Robertsen 周四表示，渣打正在尋找機會重新參與做空美元，因為美元中期前景依然受到美國政府資產負債表惡化的影響。

Robertsen 認為，對美元來說，要維持上升趨勢，需要看到風險厭惡情緒和地緣政治及金融不確定性進一步惡化，或者是美國經濟和金融前景開始明顯優於全球其它地區。

美元指數近一步突破 91.5。

Danske 銀行：歐元 1.21-1.26 低檔整理

歐洲央行（ECB）周四召開決策會議，一如市場預期維持寬鬆政策不變，並強調歐元區經濟仍表現穩健，暗示近期的成長速度雖減緩，但不至於影響寬鬆政策。

丹麥丹斯克銀行（Danske）預期歐元兌美元短期下滑至 1.21-1.26 區間，但歐洲央行堅定的舉措，將帶動歐元向上突破此區間，3 個月、6 個月和 12 個月目標價分別是 1.23、1.25 和 1.28。

然而，短期來看，美國在經濟增長和收益方面面的表現優於歐元區，投資股票的資金流向美股，可能帶動美元漲勢。但丹斯克銀行維持中期看法，由於歐洲相對於美國資產的吸引力正在增加，從美元資產流向歐元的資本浪潮正在醞釀，將支持未來 6-12 個月的歐元走勢。

歐元兌美元近半年走勢。

豐業銀行：英鎊兌美元短線反彈樂觀

豐業銀行分析師表示，過去一周來，數據偏弱及英國央行的偏鴿派言論，成了英鎊走弱的催化劑，至於持續關注英國脫歐對英鎊前景則並無幫助。

英國公布第 1 季企業平均加薪 2.5%，雖追平 2008 年以來高點，但英國 3 月購房抵押批准件數下跌，4 月零售銷售差值為負，均遜於預期，壓抑英鎊兌美元周四來到 1.3893 低點。

但從日內價格走勢來看，英鎊反彈樂觀，1 小時和 6 小時 K 線圖顯示目前英鎊周五盤中開始反轉。

豐業銀行分析師認為，英鎊短期將反彈挑戰 1.4040 -1.4050 上檔壓力，下檔支撐則位於 1.37。