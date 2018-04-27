人民幣中間價27日報6.3393 貶值110點

新浪財經訊 4 月 27 日，人民幣中間價報 6.3393 點，上一交易日中間價報 6.3283，貶值 110 個點。

全球匯市

因國際油價近期持續上行並創出三年多來的新高、中東局勢和貿易摩擦引發的避險情緒的退散等因素影響，十年期美債收益率自 2014 年 1 月以來首次突破 3% 關鍵位。

同時，美元指數自 4 月 17 日以來，得益於美國經濟數據向好、中美貿易摩擦和朝鮮地緣緊張局勢緩和以及加息預期提振等因素影響，短期擴大升勢，升破 90 關口。

中美利差縮窄帶來下行壓力

目前 10 年期中國國債收益率約報 3.60%，與美債利差已不足 60BP，接近歷史中位數水平。

有業內人士表示，之前市場對美元過度看空，忽視了美國經濟復甦態勢穩固，美國稅改帶來的資金回流效應開始顯現、美聯儲貨幣政策正常化仍然走在絕大多數央行前列等事實。近期美國經濟數據向好，基本面對美元構成支撐。與此同時，大宗商品價格上漲，提升了通脹預期，快速推高債市收益率，利差的擴張刺激資金加速流向美元以及美元資產。

分析指出，從中美利差、經濟數據、政策的相對變化來看，人民幣對美元存在一定的調整空間。經歷年初的升值後，人民幣對美元逐漸轉為雙向波動，出現階段性的調整也屬於正常現象。

東北證券沈新鳳認為，當前中美利差已縮窄至 60BP（去年經常在 140BP 左右），而國內政治局會議給貨幣政策做了微調的定調，中美利差可能保持窄區間甚至可能繼續縮窄，這種狀態的保持一定要找到一個宣洩口，這時候大家一定都會去注意持續升值一年多的人民幣。

他指出，目前人民幣的貶值動力正逐步形成：一方面是中美貨幣政策的微變化，近期美國並未改變年內加息三次的預期引導，通脹仍會上行，而中國公開市場操作利率跟隨美國加息上行幅度減弱，且量上執行降準，要么徹底走向量價微配合，要么類似操作利率上行、繼續降準，否則就是市場誤讀了政治局會議基調；

另一方面是基本面的變化，匯率交易是要對基本面投票的，中美貿易戰帶來的預期是中國順差的縮窄，市場對人民幣的投票可能向貶值方向。

雙向波動將延續

人民幣整體延續了近期窄幅波動的運行格局。有市場人士指出，受美國經濟數據向好、通脹壓力上行等因素影響，近期美元指數明顯反彈，但人民幣匯率調整幅度相對較小，這主要歸因於市場對人民幣匯率的預期保持平穩。展望後市，中美貿易摩擦、歐美貨幣政策動向仍將左右全球匯市，預計人民幣匯率隨美元雙向波動特徵不變。

結合年初以來的表現看，人民幣匯率在市場力量推動下呈現了有升有貶、雙向波動的態勢。今年一季度，人民幣兌美元匯率中間價升值 3.9%，主要體現在 1 月份升值 3.2%，2 月份以來雙向小幅波動更加明顯。

國際清算銀行（BIS）最新公佈數據顯示，3 月人民幣實際有效匯率指數降 1.45% 至 125.76，結束連續三月上行，而 1.45% 的單月跌幅也創 2016 年 6 月以來最大，上月修正後為升 4.06%。

總的來看，4 月份人民幣匯率走勢仍在跟隨美元指數雙向波動，同時美元走強時人民幣匯率調整的幅度較為有限，預計後續人民幣仍以美元指數動向為主要的運行參考指標。如果美指不能走出區間震盪，人民幣也很難有趨勢性行情，仍將維持區間震盪格局。