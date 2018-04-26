〈每日外資外匯觀點〉歐銀決議來襲 歐元支撐下移至1.1253 

大華銀行：歐元支撐下移至 1.1253

市場普遍預期，歐洲央行周四利率會議不會做出主要政策變化，但結束寬鬆貨幣和未來升息時機的動向，仍受市場關注，央行措辭若偏向鷹派將有助歐元回穩，若偏向鴿派則可能讓歐元進一步受壓抑。

大華銀行分析，歐元已經轉為跌勢，下檔支撐下移到上個月的低點 1.2153，而且跌破的可能性甚高，一旦跌破，還會再啟動未來幾周的跌勢，須快速反彈向上突破 1.23，才能明確表態先前下跌已觸底。

Danske 銀行預期，歐元兌美元短期可能下滑至 1.21-1.26 區間內，3 個月、6 個月、12 個月目標價分別為 1.23、1.25、1.28。

歐元兌美元近半年來走勢圖。

野村證：美元兌日元準備升破 110

債券市場隱含波動率維持低迷，美元兌日元和歐元可能受益於美債殖利率上漲而上漲，日本央行的殖利率曲線控制政策則將使得日本國債殖利率維持低檔。

野村證券表示，只要美債殖利率平穩上漲，美元兌日元和歐元兌日元就可望進一步上漲。

雖然債券殖利率仍處於低檔，但自上周下半周以來，UST 和 JGB 的隱含波動率已經上升，須關注即將舉行的 G3（歐美日）央行會議引發債券市場的波動變化。

大華銀行認為，美元兌日元目前高檔整理，走勢依然穩健，突破 109.30 顯示美元已經準備好升至 110；除非跌破 108.15，則表示短期反彈已經見頂。

美元兌日元近 1 年來走勢圖。

德銀：歐元兌英鎊 0.8795- 0.8801 上漲遇壓

德國商業銀行 FICC 技術分析主管 Karen Jones 指出，歐元兌英鎊反彈至 0.8795 - 0.8801 區間將遇到壓力。

歐元兌日元 3 月底和目前 4 月高點以及 55 日移動平均線位於 0.8795 -0 .8801，上漲至此間將會遇到壓力，關鍵壓力價位為 200 日均線 0.8883。