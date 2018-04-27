台股盤中─電子三雄領軍 指數開高漲逾80點 站回10500點關卡

美股三大指數同步大漲，激勵台股今 (26) 日開高走高，在大立光、鴻海和台積電等電子三雄領軍下，早盤指數漲逾 80 點，最高落在 10573.61 點，成功站回 10500 點大關。

觀察盤面個股表現，大立光以 3340 元開高走高，早盤最高落在 3370 元，漲近 1%；鴻海股價回神上攻，漲近 1%，最高落在 81.4 元；台積電 225 元開出後，在平盤上下微幅整理，最高落在 225.5 元。

金融股今則漲跌互見，國泰金董事會決議，今年每股擬配現金股息 2.5 元，股息總金額 314 億元，創下自 2009 年以來新高，今股價漲近 1%；富邦金也宣布，董事會決議普通股每股擬配發現金股利 2.3 元，配發股利總金額逾 235 億元，今股價漲近 0.5%。

其餘金融股部分，國票金、台新金、玉山金、開發金均呈現上漲；第一金、中信金、永豐金、兆豐金則呈跌勢。

被動元件龍頭廠商國巨昨宣布今日停牌，市場臆測將是國巨購併案再起，可能再度發動對大毅的非合意併購，受此消息激勵，大毅股價早盤衝上漲停板，漲幅近 10%；而不畏面板報價下滑衝擊，友達首季稅後純益逆勢季增 2.7%，每股稅後純益 0.45 元，寫下連續七季獲利佳績，今股價開高走高，漲逾 4%。

法人表示，台股近期受內外部變數影響，國際方面包括貿易戰、地緣政治問題等紛擾，國內則有上市櫃首季財報陸續公布，且目前為產業淡季，可能讓台股短線呈現整理格局。

此外，觀察外資動向，目前台股反彈力道不強，市場氣氛趨向保守，估計須等到蘋果財報於 5 月初公布後才有機會緩和。