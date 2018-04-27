〈房產〉北台五大新興重劃區唯一房價仍在1字頭 淡海人口移入增

新北市淡海新市鎮房價單價去年仍以每坪 19.3 萬元居北台灣五大新興重劃區之末，且還較前一年小跌 1%；不過自住人口移入的比例頗高，也讓新北市政府宣布將在淡海新市鎮新設小學，房仲業者依據內政部實價登錄統計，淡海新市鎮今年 1-2 月成交小幅提升，平均每坪達 19.65 萬元。

對於淡海新市鎮的房價走勢，住商機構依據內政部實價登錄統計 2013 年到今年 1-2 月的房價，最高點落在 2015 年，平均每坪 21.68 萬元，最低點在 2013 年，當年一坪僅 17.94 萬元，而近三年的低點是在 2017 年，今年又有小幅提升，平均每坪 19.65 萬元，平均單價雖有提升，但維持在 1 字頭。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，淡海新市鎮推案量大，因此一直有空城的疑慮，不過這幾年房市修正，房價一直在 1、2 字頭，且淡海輕軌確實開始施工，預計今年底通車，軌道建設不再空有話題，故吸引許多自住買方，尤其小家庭進駐，也造成新市國小連年爆滿，由於自住買方接續移入，淡海新市鎮將交屋建案量體仍大、房價難以拉抬，但確實是北部買方考慮的區域之一。

淡水連續 3 年成為新北市人口成長最多的區域，淡海新市鎮這三年人口成長約 14.6%，數據顯示淡海新市鎮確實是許多人願意居住的區域，住商不動產淡水中山加盟店店長盧進和指出，淡海新市鎮現在有各種連鎖賣場、業者進駐，而新市國小連續年名額爆滿，區域生活機能越來越完備，其中淡海輕軌是區域近年的主要建設議題，各站中以 G3A 到 G4 站區段最佳，房價都在 2 字頭以上，若要在沿線找較低的房價，G7、G8 站周邊因生活機能較不足，價格還在 1 字頭。

郎美囡表示，近年許多新興區域雖然案量大、賣壓大，不過基於價格低的因素，許多首購族願意用較低的房價等待生活機能成熟，而當自住人口逐漸匯集，生活機能也自然陸續到位，但從另一方面來說，這些區域就是因為低價才能吸引買氣，因此儘管人口連年成長，房價只能走向穩定，而沒有大幅拉抬的空間。