美律Q1意外轉虧 每股虧0.36元 創22季新低

美律 (2439-TW) 去年營收及獲利同步創下歷史新高，今年第 1 季卻爆出虧損，首季毛利率下滑至 9.3%，季減 6.8 個百分點，年減 10.37 個百分點，稅後虧損 7111 萬元，每股虧損 0.36 元，為 2012 年第 3 季以來首度虧損，創近 22 季新低，法說會預計下周一 (4/30) 登場，法人關注後續營運展望。

美律今年第 1 季營收 43.49 億元，季減 57.8%，年減 3.5%，創 2016 年第 2 季以來、近 7 個季度新低，營業毛利 4.05 億元，毛利率 9.3%，營業虧損 4702 萬元，稅後虧損 7111 萬元，每股虧損 0.36 元。

除了首季財報虧損的衝擊，美律更在法說會前無預警公告總裁將換人的消息，董事長兼總經理與總裁的廖祿立將專任董事長，6 月 1 日起由財務長黃朝豐接任總裁。

日系外資認為，受到匯兌因素及娛樂產品市場需求疲軟的影響，美律首季出現虧損，表現較原預期差，預估今年整體娛樂業務將下滑 10% 以上，今年收益恐大幅下滑，維持減碼評等，目標價 130 元。

美律首季轉虧，加上高層人事異動，今 (27) 日股價再向下探底，早盤以 120 元開低，盤中股價震盪，一度拉升至 126 元，也曾在賣壓湧現下滑至 118 元，寫下自去年 1 月以來波段新低。