〈昇達科營運展望〉昇達科走出低潮自結首季EPS 0.53元 Q2再增溫

微波高頻元件設計製造廠昇達科技 (34191-TW)，今年首季營運走出低潮，營收以 4.41 億元創 3 季以來新高，公司今 (27) 日公布第 1 季自給獲利，稅後純益為 2970 萬元，季增 98.26%，年減 50.31%，每股純益 0.53 元。昇達科預期，第 2 季營運將持續回溫。

昇達科第 1 季營收 4.41 億元，毛利率 32.9%，季減 0.8 個百分點，年減 9 個百分點，稅後純益 2970 萬元，季增 98.26%，年減 50.31%，每股純益為 0.53 元。

昇達科指出，今年第 1 季處於傳統淡季及匯率不利的雙重壓力環境中，合併營收 4.41 億元，較上季增長 32.4%，創 3 季以來新高，顯示昇達科雖受去年下半年印度市場佈建延緩影響，但本季已續見來自客戶需求的明顯復甦，營運逐步擺脫前 1 季相對低迷的景象。

此外，昇達科營運展望樂觀，因此 4 月已開始積極執行擴充產能規劃，同時搭配新一波自動化製程與成本低減專案推展，將有利逐季推升營運績效。

昇達科去年全年營收 14.83 億元，毛利率 38.45%，年增 2.34 個百分點，稅後純益 1.86 億元，每股純益 3.61 元；該公司日前董事會決議對去年股利配發每股 3 元現金股利，將提交 6 月 22 日股東會決議。