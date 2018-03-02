昇達科首季旺 2月營收無畏長假可優於去年同期

微波通訊元件廠昇達科 (3491-TW) 第 1 季在以色列商 Ceragon 訂單出貨帶動業績成長，1 月營收達 1.55 億元，月增 38.05%，年增 21.59%，法人估 2 月雖有春節假期不利因素，但營收仍可較去年同月的 1.19 億元成長。

以此一推估數字計算，昇達科前 2 月營收 2.75 億元，年增率將超過 1 成，而營運成長，主要是受惠以色列商 Ceragon 印度通訊基礎建設訂單出貨增加帶動，該訂單也是去年第 4 季遞延的結果。

昇達科去年第 4 季業績不如預期，導致 2017 年營收、獲利雙雙下滑，第 4 季營收為 3.29 億元，毛利率 32.47%，季減 1.8 個百分點，年減 8.5 個百分點，稅後純益 1958 萬元，季減 40.52%，年減 75%，每股純益 0.38 元。

昇達科去年自結營收 14.83 億元，年減 2.2%，毛利率 38.5%，年增 2.4 個百分點，稅後純益 1.91 億元，年減 13.9%，每股稅後純益為 3.7 元。

昇達科通過認證的衛星產品已進入量產，加上轉投資持股 65.5% 的正通科技開始貢獻營收與獲利；在產業布局上，擅長的毫米波產品也延伸廣度至車用雷達與衛星通訊 IC 領域，昇達科預計今年再加碼 3 億元資本支出，投資擴充兩岸生產線。