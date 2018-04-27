中國Q1智慧手機市場萎縮 蘋果排名掉到老5 前4全是中國品牌

獨立分析公司 Canalys 最新報告指出，今年第一季中國智慧手機銷售量創紀錄下滑。

根據週四 (26 日) 公布的報告，中國智慧手機出貨量下降 21% 至年率 9100 萬支，10 大手機商中有 8 家的銷售量均下滑。

今年 Q1 中國智慧手機出貨量低於 1 億支。圖為 2012 年至 2018 年 Q1 的中國出貨量估計走勢。

原本排名第四的蘋果 (Apple) (AAPL-US) 再次被中國本土品牌小米搶走排名，今年第一季小米出貨量年增 37% 至 1200 萬支，為成長率最高的品牌。（根據 Canalys，去年第四季蘋果也頂多小幅領先小米。）

華為雖是冠軍衛冕者（包含旗下子品牌「華為榮耀」），但其出貨量也僅勉強成長 2%。

該報告顯示，中國智慧手機產業逐漸為國內四大業者把持：華為、Oppo、Vivo 和小米。這四大業者占中國第一季智慧手機總出貨量 73% 以上。

中國手機市場逐漸為四大天王主宰

報告顯示，除了前五大手機業者以外，其他業者的市佔率下降至 19%，這個領域預計將更加整合。

Canalys 分析師 Mo Jia 指出，「在一個像中國那麼大的國家內，行銷和通路管理成本很龐大，只有達到一定規模的業者才能負荷得起。」

「雖然華為、Oppo、Vivo 和小米必須對應正在萎縮的市場，但因為這個市場會持續整合，他們可以更舒適。」

然而，最新的報告不應該讓人感到意外。今年稍早，Canalys 分析師 Nicole Peng 表示，華為和小米是中國「最大亮點」。

這個觀點也整併在 Canalys 分析師 Hattie He 的報告中，他稱「前五大業者中，只有小米聚焦在價位人民幣 1000 元以下（約 160 美元）的市場，且小米 9 成以上出貨量都在紅米（小米公司低價位的智慧手機機種）。」

但該報告指出，接下來這季的出貨量會因為 Oppo、Vivo 和 Huawei 推出新旗艦手機而返回成長。

Oppo 和 Vivo 去年第四季和今年第一季遇到的庫存問題都將「離他們遠去。」

「新款智慧手機一定會吸引大眾換機，但業者會更小心避免通路出現太多供應量。」他補充，因為業者更加注重研發工作而非產品行銷，所以市場可能會看到「短暫的遲滯。」