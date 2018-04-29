與蔡崇信意見相左？阿里美國投資業務老大離職

由美國科技媒體 Recode 首先爆料、隨後由其本人向 Axios 證實，阿里巴巴在美投資公司董事長 Michael Zeisser 目前已離職。

在給 Axios 的郵件聲明中，Zeisser 稱，

我的工作已經完成，投資組合狀態良好，而無休止的赴華旅行實在是折煞我了。（業務的）轉交過程非常順利友好。加油阿里巴巴！

在 Zeisser 離職後，他的職位預計將由阿里巴巴美國投資團隊的另一名成員、前瑞士信貸銀行家 Peter Stern 接替。後者還可能接替 Zeisser，成為阿里巴巴在增強現實技術 (AR) 公司 Magic Leap 和網路出行平台 Lyft 的董事會觀察員。

在 Recode 最早報導援引的知情人士稱，阿里巴巴聯合創始人兼執行副主席 Joe Tsai 上周末在一份內部備忘錄中宣布了 Zeisser 離職的消息，並聲稱蔡崇信和 Zeisser 在投資策略上產生了分歧。

阿里巴巴聯合創始人蔡崇信（左） 來源：Recode

Zeisser 自 2013 年加入阿里巴巴美國投資業務後，幫助阿里參與了 Fanatics 和 Snapchat 等公司的股權交易，在美國投資領域站穩了腳跟。在其供職期間，阿里還完成了對 Magic Leap 價值 5.02 億美元的投資，以及對 Lyft 價值 10 億美元的投資。

在入職阿里之前，Zeisser 曾在 Liberty Media 任職十年，並就數字媒體對市場營銷，商業和廣告的影響撰寫了大量文章。

雖然蔡崇信被外界譽為「馬雲背後的男人」，作為阿里 CFO 幫助馬雲在 1999 年獲得了 500 萬美元的寶貴起步融資，並在之後的歲月里確立了阿里的 VIE 企業架構，但蔡始終秉持謙和、低調的姿態，以致讓外界感覺不到他的存在。

蔡崇信極少單獨接受採訪，在僅有的幾次採訪中，他也反覆要求媒體，「不要太強調我個人。」雖然目前 Recode 等媒體援引的知情人士並沒有進一步闡述蔡與 Zeisser 之間的具體分歧，但這也是近年來蔡崇信的名字見諸報端的少數情況。

隔夜市場上阿里美股收漲 1.87%，盤後行情中，阿里巴巴美股價格走平，微跌 0.034%。

『新聞來源／華爾街見聞』