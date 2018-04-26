美股盤中─臉書與AMD獲利佳 道瓊大漲逾240點

幾家美國大型企業公布財報強勁，支撑美國股市中場大幅上揚。道瓊盤中大漲逾 240 點。

台北時間 23:38

道瓊工業平均指數上漲 150.87 點或 0.63% 至 24234.70。

Nasdaq 指數上漲 95.88 點或 1.37% 至 7099.62。

S&P 500 指數上漲 17.70 點或 0.68% 至 2657.10。

臉書股價大漲逾 8.8%，該公司公布第一季獲利與營收優於預期。該公司的每日使用人數顯示平台使用率穩定，個資外洩影響不大。

Advanced Micro Devices(AMD) 亦公布獲利高於預期，其股價大漲約 14%。

分析師說，二項因素推動股市上漲，企業獲利與華盛頓消息。看來，企業獲利影響可能蓋過了華盛頓消息。目前為止，獲利報告良好，有助股市漲勢持續。

目前為止，已公布財報的 S&P 500 企業中，81% 獲利優於預期。

利率自數年高點下滑，亦拉抬了股市。歐洲央行決議維持利率不變，並重申貨幣政策振興措施。消息傳出，美國 10 年期債券殖利率自逾四年高點下滑，並跌破 3%。

歐洲央行總裁德拉吉說，儘管近幾週，經濟有轉為溫和跡象，但歐元區經濟的強勢，持續支撑了央行的信心。

他並說，未來幾個月，貨幣振興措施依舊有其必要。

經濟數據方面，美國 3 月耐久財訂單上升 2.6%，預估為上升 1.6%。上週初次申請失業金人數為 20.9 萬人，低於預估的 23 萬人。