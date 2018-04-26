華碩ROG獲選PUBG台港澳與東南亞聯賽獨家品牌贊助商 電競業再下一城

華碩 (2357) 電競業務再見斬獲，旗下電競次品牌 ROG 玩家共和國獲選成為 PUBG 台港澳聯賽 (MetalHogs PUBG League) 及東南亞聯賽 (PUBG SEA Championship) 的獨家品牌贊助商，將提供 ROG 旗下全系列產品包含主板、顯示板、螢幕、筆電、電競週邊及路由器等產品予兩區聯賽的玩家使用，對其品牌電競業務助益大增。電競遊戲大作「絕地求生」(PlayerUnknown''s Battlegrounds)即將於 7 月舉辦首場官方世界賽事，各區域資格賽陸續於 5 月開跑。據了解，PUBG 對硬體規格及效能的要求極高，ROG 以其產品效能及創新設計獲得 PUBG 官方合作指定用機，提供台港澳聯賽與東南亞聯賽全套專業電競配備。而獲勝隊伍將可於 7/25-29 前往德國柏林參與 2018《絕地求生》世界邀請賽(PUBG Global Invitational 2018)，爭取 200 萬美元的總獎金。



華碩表示，旗下 ROG 玩家共和國多年來深耕電競市場，品牌形象已深植玩家心中，在各產品線及區域市場皆表現亮眼，其中，台灣區的主機板、顯示卡及電競螢幕皆長期穩踞市佔第一，電競筆電亦囊括三成版圖，領先其他品牌。在電競勢力快速崛起的東南亞地區，電競筆電去年在印尼、越南和菲律賓分別以 55%、41% 及 35% 的優異表現位居第一。



在電競筆電外，華碩主板亦居東南亞龍頭地位，包括印尼、菲律賓、泰國、越南、馬來西亞、新加坡等市場市佔皆衝上 45%，於高階主板戰區更拿下近七成版圖；顯卡及電競螢幕亦同樣領先，居東南亞市場第一。而 ROG 將持續贊助國內外電競賽事，佈局電競生態圈。



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