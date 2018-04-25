華碩中國市場新攻略 鎖定智慧新世代商機 攻電競、家庭與企業市場

華碩 (2357) 針對中國大陸市場展開新一波的市場佈局，週二 (24 日) 全球副總裁許祐嘉、謝明傑率領團隊在北京 751 時尚廣場舉辦以「智游無界」為主題的 2018 開放平台新品發布會，首次全方位揭示面向智慧新世代，該公司三大主要業務板塊產品策略，包括「智在，遊戲世界」、「智然，家居生活」以及「智得，工作環境」。當前正值中美貿易大戰，華碩大軍開拔中國市場，趁勢拓展市佔的用意明顯。這次亮相的產品涵蓋主板、顯卡、顯示器、網通產品、智慧機器人以及電競周邊等全系列最新產品，會中並打造電競、中小企業應用、攝影視頻工作室以及智能未來家等四大實景體驗區。



發布會上，華碩「智在，遊戲世界」展示了「ASUS Aura sync 同步燈效」配套設備和「吃雞 PC」兩大電競遊戲裝備方案，而「TUF GAMING」系列產品的亮相亦吸引玩家關注。



華碩指出，「吃雞 PC」展示可充分發揮第八代 Intel 桌上型電腦處理器潛在效能的 ROG STRIX B360-F GAMING 電競主機板，以及其他 300 系列重磅款主機板，諸多絕活包含電競音效、電競網絡、電競加速、快速互聯以及遊戲氣氛燈等，顯著提升玩家們的吃雞體驗。



華碩在「智然，家居生活」亦提出相應藍圖。以路由器為家庭網路中心串起整個智慧家居，融入各種居家風格設計的 BlueCave 以及家庭無線 Mesh 網絡 LyraTrio，可應對高清視頻以及遊戲娛樂等大負載任務；家用機器人 Zenbo 亦在華碩智能家居產品戰略中擔綱要角。



而因應商業環境變化的挑戰，華碩以「智得，工作環境」為主題，展示針對「攝影、拍照」、「影像製作、剪輯」和「設計」等專業需求提供的解決方案，讓攝影師更便捷地製作各種專業視頻作品。而以彈性靈活、易於管理等特點能滿足企業用戶多樣化應用場景。



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