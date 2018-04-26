正德Q1轉虧為盈EPS 0.14元 樂觀看待今年營運

正德海運 (2641) 第一季財報累計合併稅後盈餘 0.26 億元，每股盈餘 (EPS) 約 0.14 元，較去年同期虧損 0.12 億元，轉虧為盈。正德表示，營運績效改善主要是去年第四季及今年第一季改善船隊營運模式、調整出租及自營比例，以及受惠於散裝航運市場景氣復甦換約運價逐步向上調漲，在今年第一季終止過去數季虧損，成功轉虧為盈。正德表示，第一季毛利率、營業利益率及稅後淨利率皆為近年新高，第一季合併營收 1.64 億元，營業毛利 0.39 億元，毛利率為 23.91%，為近年來最高；營業利益季增 351%，達 0.26 億元、營業利益率 15.97%；稅後淨利 0.26 億元，較去年同期成長 366%，淨利率 16.1%，每股盈餘 0.14 元，較去年同期增加 300%，皆較前一年度同期出現轉虧為盈，營運明顯好轉。



正德表示，去年第四季雖因出售老舊船舶及認列船舶資產減損導致虧損，但同時簽約購入 1 艘 1.3 萬噸及 3 艘 4-5 萬噸船舶，其中已有 1 艘於去年 11 月交船營運，2 艘分別在今年 1 月及 4 月交船營運，尚有 1 艘預計將在 2018 年 5 月中交船，調整過後的船隊噸位數增加 69%，對營運將更能配合市場發展趨勢與需求。由於租約均達 2-3 年以上，獲利穩定，對股東權益及正德未來長期穩定發展具有正面助益。



而近兩週市場復甦，市場運價逐步回升，BDI 在長假過後展開報復性反彈，自 4 月 8 日 948 點起連漲 13 天，到 4 月 25 日收 1376 點，漲幅達 45.15%，漲勢確立，海岬型船日租也回升到 18,192 美元。



正德指出，雖有中美貿易大戰陰影，但全球乾散貨貿易量持續增長，加上今年市場新增船噸估僅 2,600 萬噸，遠低於去年 3,800 萬噸，增幅在 2% 以內，市場仍可樂觀期待；法人估今年散裝船運市場明顯好轉，加上正德調整體質告一段落，今年第一季起已開始獲利，預估全年營運績效將由虧轉盈，隨著新購置船舶加入營運及景氣復甦，獲利將逐季增加，獲利表現將優於去年。



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