【亞洲投顧】劉良梅盤後分析

◆盤勢分析

台股開高震盪走低，10500 整數關卡再失守！

今日台股開小高，先往上作拉升，隨後漲幅收斂，11:00 過後指數殺到平盤之下，10500 整數關卡亦失守，終場以下跌 71 點作收，收了一根帶上影線的長黑 K，而今日震幅有 139 點之多，依然在年線以下作震盪，而目前短線上五日線與十日線、月線、季線形成死亡交叉的格局，目前上檔有五日線、十日線、月線、季線、半年線及年線的壓力，而從量能的角度來看，今日量能 1402 億，較昨日比較有稍微的成長，顯示投資人心態轉為觀望；近期台股受美股變動的影響較大，巨烈震盪成為常態，未來幾日仍需持續觀察美股的動態，不確定性明顯提高；近期台股的震幅顯著提高，不確定性拉升，投資人更應審慎小心；行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

今日盤面焦點:

值股今日漲跌互見，未發揮明顯穩盤作用，股王大立光 (3008) 反彈小漲，在 3300 元附近進行攻防，台積電 (2330) 弱勢震盪，鴻海 (2317) 則是守住 80 元大關小漲震盪，聯發科 (2454) 法說前股價保守，一度下跌 3.5%，最低觸抵 321 元，面板雙虎友達 (2409) 、群創 (3481) 亦弱勢震盪，靜待下午友達即將登場的法說會。

今日電子權值股普遍弱勢，以題材族群、紡織、電纜、生醫以及鋼鐵等較為有撐，被動元件搶回主流，龍頭股國巨 (2327) 駁斥行賄日商村田，今股價終止連 2 黑，一度大漲逾 5%，其餘禾伸堂 (3062) 、 華新科 (2492) 也同步大漲，二線塑化股國喬 (1312) 則是受惠大陸 ABS 內銷報價穩，股價創下 2000 年 4 月來新高。