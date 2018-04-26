【華冠投顧】2330台積電走低，指數不美麗

華冠投顧 謝宗霖 分析師

關注個股: 2208 台船、1795 美時、4803VHQ、8091 翔名

盤後來看，今日主要的賣盤是自營商，雖然今日盤勢不佳，但看到這部分，其實是不該看太壞的，就過去的經驗，每次相對低點，自營大賣，通常都離反轉點沒有太遠，因為自營今天的動作，多半是被迫停損，而且他們停損，是不管好壞股全部都出，所以才會搞得今天像跌幾百點一樣，明日是週五，早盤也許仍會延續今天的跌勢，但近中午，就可觀察是否會和昨日一樣，強弱股分道揚鑣。

風電股多數重挫，我們選的雙題材的 2208 台船，雖受影響，但外資仍續買，下週解禁可觀察是否能再站回月線；6153 嘉聯益，投信還是在買；6449 鈺邦投信連買數日，今日也才調節 50 張，整體看來型態尚未遭到破壞、4803VHQ 今天還在漲，問題不大；1795 美時，昨日永寧哥卡位，今日震盪本就正常，基本上今天還能紅的，或型態還能維持多方的，都要繼續觀察。

融資停損壓力不會一天就結束，但年線的地方以中長線來看，會是相對安全的，好股震盪難免，祝大家明日操作順利。

作者: 華冠投顧 謝宗霖分析師

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