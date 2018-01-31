任天堂財報亮眼 Switch預期銷量上修至1千5百萬台

任天堂週三 (31 日) 公布 2017 年第 3 季財報，營收達 4,829.7 億日圓，遠高於分析師預估的 4,086.6 億日圓，年增 177%；任天堂也將超人氣遊戲機 Switch 的銷售量，上修至 1,500 萬台。

據《路透社》報導，任天堂營業利益為 1,165 億日圓，高於分析師預估的 693 億日圓，創 2009 年 12 月以來新高，增幅達 261%。

任天堂表示，原本預計在 2018 年 3 月底前，可售出 1,400 萬台 Switch，現將上修至 1,500 萬台。

任天堂也上修止於 3 月的全年度營業利益展望，至 1,600 億日圓，較之前預估的 1,200 億日圓，高出 400 億日圓。

任天堂於 2017 年推出的 Switch，被《時代雜誌》評選為 2017 最佳產品之一，同時也是任天堂「史上銷售速度最快」的遊戲機；預估銷售量一路從 1,000 萬台，上修至現在的 1,500 萬台。

自 2017 年 3 月推出迄今，Switch 在短短 10 個月內，便售出 1,460 萬台，比 Wii U 花 4 年時間 (2012 至 2016) 賣出的 1,356 萬台還多。

Switch 也成為美國、加拿大，銷售速度成長最快的遊戲機，SONY PS4 上市第 1 年賣出 1,440 萬台的成績，已被 Switch 超越。