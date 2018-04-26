李小加如何打動史美倫芳心？

港交所(00388-HK)迎來新任主席史美倫，行政總裁李小加原來與新主席早已結下「緣份」。

李小加4月26日在新主席記者會上表示，很高興史美倫能「回家」。回想9年前差不多都是這幾天，李小加第一次到港交所與董事會會面，其實是一次面試，當時港交所正在尋找新的行政總裁繼任人，而當天跟他會面的，正是史美倫，她當時是港交所獨立非執行董事，負責選拔行政總裁。

當時史美倫向他提出的第一條問題，「為何你可以勝任做行政總裁這個職位？」李小加如何回應？他說，「我不能勝任，因為我沒有管理公司經驗，對IT(資訊科技）也不懂，也不懂廣東話。」但卻因此打動史美倫，因為對方認為，「自己能主動承認不足之處！」9年前李小加就此被史美倫引入了港交所。

就此，兩人一見鐘意，雖然期間有6年沒有一起工作，但仍互相保持聯繫，並且「英雄所見略同」，大家對不少議題意見相似。他心裹在想，總有一天，Laura（史美倫）會回來，而今天，她真的回來了

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