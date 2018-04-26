人人車獲3億美元新一輪投資 高盛領投、騰訊滴滴等跟投

26日，國内領先的汽車交易服務平台人人車宣布，已經獲得3億美元新一輪投資，由高盛集團領投，騰訊(00700-HK)、滴滴等跟投。易凱資本擔任本輪融資獨家財務顧問。

人人車創始人兼 CEO李健表示：“人人車已經從單一的二手車交易服務走向了綜合型交易服務的新階段。本輪融資之後，人人車將繼續加強人才引進，加強團隊建設，提升核心技術以及創新業務的戰略等級，打造以汽車交易為核心、技術和數據驅動的綜合汽車交易服務平台，引領行業向精細化、高效化發展。”

過去半年人人車業務的高速增長表明，“人人車+滴滴”合作生態具備極強的互補性及不可估量的增長潛力。李健透露，在滴滴“洪流戰略”落地過程中，人人車將是最重要的合作夥伴之一，雙方將持續加強在汽車交易、金融、售後以及技術、運營等領域的深度合作，共同打造汽車交易+出行的閉環生態，為用戶提供最好的出行、交易和用車體驗。

作為全球頂尖投資機構，高盛的重金投入是對人人車價值的極大肯定，高盛集團表示：“人人車擁有一支優秀、團結、且極具變革能力的團隊，在過去的幾個月時間裡，人人車用令人印象深刻的增長速度證明了其領先實力，同時作為一家技術基因濃厚的企業，技術革新一直是人人車的獨特優勢，我們非常看好人人車用技術驅動行業持續發展，看好人人車與滴滴的戰略合作，相信人人車將給中國的汽車流通、汽車服務帶去新的變革和發展動力。”

在連續投資人人車兩次之後，騰訊又一次堅定加注人人車，騰訊表示：“自2015年領投人人車，騰訊見證了人人車的快速發展和團隊實力。作為戰略投資方，騰訊充分認可人人車當前取得的進展，并十分看好人人車的未來發展前景。國内的汽車交易市場面臨巨大的變革機會，騰訊將從資本和業務層面繼續支持人人車，全力推動中國汽車交易服務産業的發展。”

經過四年時間發展，人人車搭建了以二手車交易為入口，集新車、二手車交易，金融、售後等服務為一體的綜合性交易服務體系，覆蓋汽車交易及使用完整生命周期，為用戶提供一站式服務體驗。二手車業務方面，人人車在以 C2C 業務為核心的基礎上，輻射至 C2B 、滴滴運力生態等業務形態，并創新性開拓了以技術為核心驅動的包賣業務，建立起多元交易服務形態。

2017年下半年以來，人人車業務進入快速增長期。公開數據顯示，自2017年9月至今，人人車成交量、新增車源均實現4倍以上高速增長。同時，在獨立第三方數據機構艾媒咨詢發布的《2018年中國網絡二手車交易平台市場前景專題分析》中，人人車獲得52.6%消費者認可，成為二手車電商中最多用戶首選平台。

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