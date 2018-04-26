比特幣現金帶頭回調 數位貨幣全線重挫

在沒有重大消息刺激的情況下，數位貨幣全線重挫，比特幣現金領跌。

前期漲幅最猛的比特幣現金（Bitcoin Cash，比特幣的強大競爭者）跌幅最大，跌逾 9%，最低觸及 1230.85 美元：

比特幣從 9755 美元的高位大幅下挫，擊穿 9000 美元整數位，一度逼近 8700 美元。

比特幣期貨跌超 4%，勉強守住 9000 美元整數位關口。

CME 比特幣期貨 BTC 6 月合約收跌 470 美元，跌幅超過 4.96%，此前連漲五個交易日，報 9000 美元。華爾街見聞統計數據顯示，該品種曾在 4 月 6 日以 6630 美元創主力合約收盤紀錄最低位。

CME 比特幣期貨 BTC 7 月合約收跌約 4.91%，報 9010 美元。

CBOE 比特幣期貨 XBT 6 月合約收跌 390 美元，跌超 4.12%，報 9070 美元，主力合約連續第二天收於 9000 美元整數位心理關口上方，4 月 6 日也以 6605 美元獲得主力合約收盤紀錄低點。

CBOE 比特幣期貨 XBT 7 月合約收跌約 4.22%，報 9080 美元。

雲霄飛車式行情

這與此前的數位貨幣強勢格局形成了鮮明對比。在過去十天中，隨著美國個稅申報結束令拋售數位貨幣換取法幣的壓力減輕，所有加密貨幣的價值飆升。

比特幣現金是漲幅最大的數位貨幣。該資產自 4 月 13 日至 24 日期間暴漲 120%。過去兩周，瑞波幣漲幅達 85%，以太幣漲幅達 65%。

對於一些「專家」來說，這是 BCH 團隊及其支持者明確的操縱行為。特別是由於最近的戰略，Antpool 被選為 BCH 價格操縱者。更具體地說，採礦池正在焚燒部分利潤，以減少新的代幣投入流通的數量。

數位貨幣挖礦平台、比特幣現金網路中最大的礦池之一 AntPool 被指為了與比特幣競爭，焚燒比特幣現金、人為抬高價格。鏈鏈財經稱，AntPool 燒掉了每天約 12 美元的比特幣現金。美國加密對沖基金公司 Multicoin 管理合夥人凱爾薩馬尼稱，看起來這似乎是讓比特幣現金供應減少以及純粹的營銷舉措。

消息面

新華社報導稱，中國天津市警方沒收了 600 台用於挖掘比特幣的電腦，此前，異常的電力使用引起了當地電網營運商的注意。報導稱，此次行動中還查獲了 8 台高功率風扇，這是近年來破獲的最大一起電力盜竊案。

比特幣挖礦主要依靠高性能的計算機，這一過程非常耗電。600 台這樣的計算機每月的電費據估計高達幾十萬元。

CNBC 稱，去年大約有高達 50%-70% 的挖礦發生在中國。最近的一份報告顯示，中國的比特幣挖礦成本為每個比特幣 3172 美元，獲利空間巨大。

今年 3 月 29 日，中國央行表示將開展對各類虛擬貨幣的整頓清理，比特幣應聲下跌。前中國央行行長周小川也在今年的兩會上特彆強調，「比特幣和人民幣的直接交易，央行是不支持的，比特幣等虛擬貨幣作為零售支付工具，目前我們也並不認可。」

『新聞來源／華爾街見聞』