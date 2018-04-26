超算并行應用大會明日開幕 多家上市公司參與超算項目

據上證報消息，CCF第六屆太湖論壇“超級計算機并行應用大會”將于4月27日在無錫舉行，本屆大會的主題是“超算與人工智能”，意在為中國“十三五”E級超級計算機的建設與應用提供需求建議。

E級超級計算機是指每秒鍾可進行百億億次數學運算的超級計算機，被全世界公認為是“超級計算機界的下一頂皇冠”。中國的“天河一号”、“天河二号”、“神威太湖之光”均榮登過全球超級計算機500強排行榜榜首。據悉，多家上市公司參與了超算項目。

中科曙光2016年年報披露，公司在2016年獲批承擔“十三五”國家科技重大專項中的"E級高性能計算機原型系統研制”項目，成為國家突破“E級超算”的一支重要力量。

天通股份的主業之一是超算及服務器。公司2017年6月披露，公司全資子公司天通精電與國防科技大學計算機學院等簽訂了采購合同，确認天通精電為國防科大天河二号超級計算機升級系統項目的供貨合作單位。本次采購項目包含了從元器件采購到組裝、維保等全産業鏈，标志着天通精電對超級計算機的服務已從單一的裝焊加工升級到功能主板制造的全流程。此舉將有助于天河新一代超級計算機重登全球之巅。

浪潮信息披露，公司于2017年9月與IBM簽署了合資經營企業合同，擬共同出資設立合資公司浪潮商用機器有限公司，研發、生産、銷售基于開放的Power技術的服務器，完善服務器的生態系統，建立可持續發展的服務器業務，為用戶提供先進的、差異化和多樣化的計算平台和解決方案。2017年11月，浪潮集團、山東大學等5家單位共同組建了“智能超算與大數據聯合實驗室”，共同構建國際一流的海洋智能超算與大數據中心。

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