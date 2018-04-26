【大行報告】中金：上市新規有望改變港交所(00388-HK)上市企業生態

中金發表報告指，港交所(00388-HK)在本周二(24日)宣布為拓寬香港上市制度而新訂的上市規則條文將于下周一(30日)生效，有望進一步增強港交所的競争力，吸引更多新經濟公司來港上市，釋放香港作為聯結中國與全球市場紐帶的發展潛力。

該行表示，港交所上市新規的公布符合此前時間表安排。預計已經有部分企業開始計劃赴港上市，其中可能包括一些具有里程碑意義的上市交易。事實上，港交所行政總裁李小加亦有信心部分企業可能會在6月或7月赴港上市。

中金認為，港交所上市新規和CDR并非零和博弈。部分投資者擔憂即將實施的CDR可能抵消港交所上市新規所帶來的利好。但是，該行對此并不十分擔憂，原因是香港市場的交易時間對國内投資者更有利，預計新規和CDR將從ADR搶佔市場份額。此外，新經濟領域前景廣闊，港交所和内地交易所應可以差異化競争。

該行認為上市新規有望從根本上改變港交所老化的上市企業生態，日均交易額帶來結構性改善。維持對港交所的「推薦」評級，目标價400元。

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