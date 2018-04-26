分析師：標普500年底上看2850點 但在此之前還得再跌深一點

標普 500 指數到今年底時應該會比目前水平再高出 200 點左右，但不是沒有進一步下跌的可能，Piper Jaffray 高級技術研究分析師 Craig Johnson 如此認為。

他說，「股市這種上揚、下跌再暴漲的情況全年都會一直出現，下跌的時機仍然需要特別留意。」

道瓊工業平均指數 25 日開低走高，中止連五跌，6 個交易日首度收漲。標普 500 指數也扭轉早盤的下跌趨勢，收盤上漲 0.2% 至 2639.40 點。

現在，Johnson 說，他一直在觀望等待市場結束震盪。

他表示，「股市似乎有點沉重，有點疲憊，我想標普 500 可能會下探 2325 點或 2350 點。」

這個價位將是進場買進的最佳的切入點，Johnson 說。

他預測標普 500 指數在今年年底時回升至 2850 點。

瑞銀資深投資組合經理 Jim Lacamp 也認為股市可能會出現另一次拋售。

他指出，「這波跌勢將是健康的，可以擺脫一些底子不夠深的投資人。」

而且他也不太擔心國債殖利率的上漲。指標 10 年期國債殖利率 25 日收於 3.03%，本周首次收盤站上 3% 以上。投資人擔心借貸成本上升可能會拖慢經濟並損害企業回購股票的能力。

Lacamp 說，雖然人們擔心 3% 的殖利率，但與世界上其他國債相較，它仍然具有吸引力。

他表示，即使聯準會繼續升息，導致 10 年期殖利率達到 4.25%，投資人也沒有必要從股市中脫身。

「聯準會能夠這麼做的原因之一是全球經濟復甦，目前全球發達市場的任何地方都看不出有經濟衰退的跡象。」Lacamp 說。