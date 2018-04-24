〈每日外資外匯觀點〉利差擴大 美元兌日元最受惠、歐元恐軋空

10 年期美債逼近 3%，周二，美元指數突破 91 關卡，非美貨幣紛紛創近期新低，英鎊連續第 6 天下跌，歐元跌破 1.22，日元周一突破 108 後，進一步貶值。

荷蘭合作銀行：美元兌日元將漲至 110 告段落

美元兌日元從去年 11 月到 3 月最低點，跌幅達 8.9%，荷蘭合作銀行認為市場預期日本央行對量化寬鬆計劃的承諾可能動搖，及美元跌深後反彈所帶動。

荷蘭合作銀行高級外匯策略師 Jane Foley 表示，用五日本央行將舉行黑田上任後的第一次政策會議，穩定的政策被廣泛期待。儘管黑田對 QQE 政策的聲明承諾，但仍有跡象表顯示本央行可能已經逐漸減少其資產購買。

荷蘭合作銀行分析，南北韓關係明顯解凍應該有利於風險偏好，並且減少對避險貨幣日元的需求，基於有利於美元的利差，預期美元兌日元今年將走高，但地緣政治擔憂影響力將有限，預估美元兌日元漲勢將來到 110 而告段落。

英外匯商歐福市場：美日利差擴大 美元兌日元最受益

10 年期美債殖利率周一最高來到 2.99%，短期升破 3% 的可能性大，而市場最受益的貨幣配對交易，應該是美元兌日元，因為日本基準利率 - 0.1%，為各主要央行中最低；10 年期日債殖利率更只有 0.06%。

美債殖利率上升，與日債的利差擴大至 3%，相差其他主要國家債市的利差更大，勢將引發市場套利交易，預期將帶動美元兌日元上半周上漲。

美債 10 年期債利率與美元兌日元近期的走勢呈正向相關，20 日平均相關係數接近 1 ，顯示美債殖利率若續升，將進一步推升美元兌日元。

美元兌日元升破 108。

豐業銀行：利差擴大 軋空歐元多單

歐元區初步採購經理人指數數據反映法國和德國服務業本月活動優於預期；製造業活動略有放緩，歐元區綜合採購經理人指數維持 55.2，優於預期的 54,8。”

由於歐元區和美國國債殖利率利差擴大，歐股穩步下滑，2 年期債券利差達到 - 301 基點（bps），為 80 年代以來最大差距。

歐元近幾個月來一直不受懲罰性利差的影響，但歐元多倉部位上周還創新高，在利差擴大可能遭到軋空，因為維持歐元兌美元交易中，維持做空美元的成本愈來愈高。