【大行報告】Jefferies降瑞聲(02018-HK)目标價至112元 評級持有

Jefferies于研報内表示，將瑞聲科技(02018-HK)投資評級由「買入」下調至「持有」，目标價由190元大削至112元，主因預期6.1寸螢幕版本的iPhone配置將下調，相信公司將參與更多低端産品以維持利用率；在産品升級周期停滞情況下，相信公司能夠降低成本，但在競争加劇下，利潤率料受影響，Jefferies降瑞聲今明兩年純利預期12%及12.3%。

該行續指，預期6.1寸螢幕版本的iPhone會將配置降低，包括3D Touch、聲學配置、雙鏡頭等，料該款iPhone在下半年周期業務佔比達50%，加上下調iPhone X的出貨量及售價，Jefferies降瑞聲今明兩年聲學收入預期2.2%、觸控收入降12%及15.3%，期内毛利預測亦分别降1.3及2.4個百分點，以反映産品組合變動。

計入外匯變動後，Jefferies料瑞聲首季收入同比增長21%，純利升12%，并料上半年利潤受壓，其主要競争對手亦面對利用率下降及價格壓力。

截至發稿，瑞聲科技股價跌4.17%，報112.5元，成交475.04萬股，涉資5.37億元。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)