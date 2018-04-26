謝金河：鴻海的跌勢令人不安

FII 即將在上海掛牌交易，照理說此刻鴻海應該是張燈結綵，股價滿堂紅的熱鬧場景，但卻不是這樣，鴻海股價跌不休，昨天跌至 80.4 元，本益比正好 10 倍，市值剩下 1.3967 兆台幣。如果 FII 在上海掛牌市值從 4000 億人民幣起跳，鴻海的市值怎麼 1.4 兆台幣都守不住？令人費解！我對股價的波動一向有敏感度，通常股價不斷地下跌，似乎預告著我們不知道的未來可能有什麼事情發生？如果鴻海 80 元也守不住，郭董的麻煩事可能不小。特別是鴻海在麥格里的 200 頁超級報告預告 200 元目標價不成，反成殺戮戰場，外資在鴻海報告出來後，至少賣超鴻海超過 150 萬張，如果從今年算起，外資賣超鴻海高達 728456 張，難不成外資報告是掩飾出貨用的？或者是外資發現了什麼大家沒有看到的事？



最近郭董旗下上市公司股價都很疲軟，尤其是香港上市的 4 家公司，像改名的富智康從 27.7 港元跌到剩下 1.3 港元，去年高調上市的 FIH，鴻騰 6088，股價從 7.38 一口氣跌至 2.81 港元，雲智從 4.92 跌到 1.37 港元，在創業板的訊智海從 29.8 跌到剩下 8.2 港元，市值剩下 1.99 億港元。這 4 家上市公司股價的慘跌，讓香港股民印象深刻。



台股最近外資大賣，台幣急貶，鴻海的賣超是重中之重，如果鴻海股價繼續崩落，終將衝擊市場投資人的信心，恐怕不是 FII 掛牌前的好預兆。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』