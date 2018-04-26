神戶製鋼所篡改產品數據問題 東京地檢認恐有組織性違法嫌疑

共同社報導指出，熟知內情的消息人士透露，有關神戶製鋼所 (5406 JP) 篡改產品數據問題，東京地檢特搜部與東京警視廳搜查第二課認為存在包含高層主管在內的整個組織重複違規的嫌疑，正就此展開調查。並且將把是否構成違反《反不正當競爭法》(虛假標註)的罪名等納入考慮進行調查。根據神戶製鋼所 3 月公佈的最終報告顯示，篡改了國內外 23 家工廠的鋁、銅及其他產品強度等的品質數據，對未達客戶要求規格的產品進行了出貨。違規從 1970 年代開始持續，產品項目被用於飛機、新幹線等。



參與違規的約 40 人中，認定 2 名前常務執行董事與執行董事共計 3 人早已知曉存在違規，他們未向上司報告，也沒有採取措施制止。同時，另有 2 名前高層主管在成為高層主管前親自參與了違規，調動後也知曉違規在持續。



報告就違規的背景原因列出了品質保證相關體制的完善與運用被委託給各工廠，總公司未充分發揮檢查功能等。



特搜部等出於除了違規有高層主管參與外，篡改在負責人易人時被繼承等因素認為，並非由特定的個人主導此事，而是整個組織行為的可能性較高。



除日本的調查機構外，美國司法部也要求神戶製鋼所的美國子公司提供相關資料等，啟動了調查。



神戶製鋼所週四盤中股價上揚 6.0 日圓或 0.53%，報 1,144 日圓。



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