住房租賃資産證券化大政策落地 試點發行REITs

4月25日，中國證監會、住建部聯合發布《關于推進住房租賃資産證券化相關工作的通知》，將重點支持住房租賃企業發行以其持有不動産物業作為底層資産的權益類資産證券化産品，積極推動多類型具有債權性質的資産證券化産品，試點發行房地産投資信托基金(REITs)。這是國家提出加快發展住房租賃市場之後下發的第一個支持住房租賃資産證券化文件。

《通知》明确了開展住房租賃資産證券化的基本條件，主要包括：物業已建成并權屬清晰，工程建設質量及安全标準符合相關要求，已按規定辦理住房租賃登記備案相關手續;物業正常運營且産生持續、穩定的現金流;原始權益人公司治理健全且最近兩年無重大違法違規行為等。同時，政策明确優先支持大中城市、雄安新區等國家政策重點支持區域和利用集體建設用地建設租賃住房試點城市的住房租賃項目開展資産證券化。另外，政策鼓勵專業化、機構化住房租賃企業開展資産證券化。支持住房租賃企業建設和運營租賃住房，并通過資産證券化方式盤活資産;支持住房租賃企業依法依規將閑置的商業辦公用房等改建為租賃住房并開展資産證券化融資;優先支持項目運營良好的發起人(原始權益人)開展住房租賃資産證券化。《通知》還就完善住房租賃資産證券化的工作程序、加強住房租賃資産證券化的監督管理等方面提出了要求。

業内人士認為，《通知》的出台有助于盤活住房租賃存量資産，實現房企投融管退的完整閉環;有利于降低房企杠杆率，提高房企資管能力和項目收益。發展REITs市場，有利于加快房地産長效機制的建立，推動房地産市場的平穩健康發展。

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