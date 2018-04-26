金風科技(02208-HK)為Wind Farm提供財務資助最高金額約6600萬澳元

金風科技(02208-HK)發布公告，全資子公司金風國際控股(香港)有限公司(下稱“金風國際”)全資持有的Cattle Hill Wind Farm項目已通過股權轉讓的形式向中國電建集團海外投資有限公司出售項目80%股權,交割完成後金風國際持有項目公司20%的股權。

股權轉讓完成後，雙方股東將按持股比例投資建設該項目。按照股權比例，公司資本金投資約2,000萬澳元，該部分資本金將以股東借款形式注入項目公司，根據深圳證券交易所相關規定，該事項構成對外提供財務資助。

在項目融資到位的情況下，按照持股比例，金風科技以股東借款方式投入項目公司資本金約為2,000萬澳元，此部分股東借款為無息借款。若項目出現臨時資本金需求，金風科技按照持股比例追加的股東借款將不超過4,600萬澳元，此部分追加股東本公司及董事會全體成員保證信息披露的内容真實、準确、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。借款利率按澳洲基準利率(三月期 BBSY)+1.5%計算。合計以上兩項，金風科技對該項目提供財務資助最高金額約為6,600萬澳元。

公告稱，財務資助資金來源為公司自有資金。資金主要用途用作Cattle Hill Wind Farm項目建設。

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