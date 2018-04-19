川普：日本將向美國訂購數百億美元飛機 波音、洛克希德股價上漲

美國總統川普在與日本首相安倍晉三進行工作午餐時表示：「我知道他們正在訂購價值數百億美元的大量飛機。」

川普說，日本訂購的飛機包括戰鬥機和其他飛機，這將有助於兩國的貿易平衡。

川普表示：「我們必須消除貿易壁壘。美國在貿易上沒有得到合理的對待。他致力於在美日之間追求公平的貿易關係。

在川普眼中，日本始終是一個在對美貿易中搭便車占便宜的角色。不過現實是，過去十年美國對日貿易逆差累計下降了近 20％，2017 年已回落至 697 億美元的規模。對日貿易逆差目前占到美國貿易逆差總額的 8.6％，而 20 年前這一比例高達 30％。

而在本次安倍與川普見面之前，日本一高級外交官表示，美國川普決定帶領美國重回 TPP（跨太平洋夥伴關係協定），日本在任何時候都會「張開雙臂」歡迎他作出這種決定。

而川普於上周表示，他已經委任 Kudlow 和美國貿易談判代表 Robert Lighthizer 重新審視加入 TPP 的可能。而就在去年 1 月，川普執意簽署行政令讓美國退出了 TPP。

此外，川普表示，他的國務卿人選 Mike Pompeo 是「非凡的，將勝任國務卿一職。」

川普稱，Pompeo 最近與朝鮮領導人金正恩的會談「很好」。他稱，Pompeo 是「那種很聰明，且善於與人相處的人。」

今日，波音股價今日上漲，盤後一度下跌後，小幅上漲。

洛克希德股價盤後同樣一度下跌後反彈。2011 年，日本採購了洛克希德公司的 F-35 作為其戰鬥機。

『新聞來源／華爾街見聞』