南京熊貓電子(00553-HK)子公司被南京市環保局罰款6.2萬元

南京熊貓電子(00553-HK)公告稱，近日，公司之三級全資子公司南京華格電汽塑業有限公司(「華格塑業」)，收到南京市環境保護局的《行政處罰決定書》。

2017年5月18日，南京市環保局進行現場檢查時，發現華格塑業噴漆循環廢水處理設施正在改造，更換下來的約20公斤廢活性炭露天堆放，部份散落于周圍空地、草叢中。上述行為違反了《中華人民共和國固定廢物污染環境防治法》第十七條「收集、貯存、運輸、利用、處理固體廢物的單位和個人，必須採取防揚散、防流失、防滲漏或者其他防止污染環境的措施;不得擅自傾倒、堆放、丢棄、遺撒固體廢物」的規定。

南京市環保局行政處罰事先告知書送達後，華格塑業進行了陳述申辯，懇請減免處罰。南京市環保局審議後不予採納。

南京市環保局根據《中華人民共和國固定廢物污染環境防治法》第七十五條第一款第十一項和第二款的有關規定，在進行法律适用審查和核查相關證據的基礎上責令立即改正環境違法行為;及處罰款人民币陸萬貳仟元整。

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