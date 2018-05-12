中國車市先蹲後跳 汽車零組件供應鏈出貨逐季升溫

由於中國購置稅優惠政策於去年底到期，中國車市今年第 1 季銷售略顯疲軟，造成國內多數汽車零組件供應鏈營收不如預期，不過，法人指出，經銷商庫存水位已見逐漸回歸正常，尤其 SUV 車款買氣強勁，顯示購車力道仍在，預期中國車市下半年將回復成長力道，國內汽車零組件廠包括東陽 (1319-TW)、麗清 (3346-TW)、智伸科 (4551-TW) 和皇田 (9951-TW) 可作為觀察方向。

中國第 1 季乘用車共销售 216.86 萬台，年增 3.5%，其中，成長主要動能來自 SUV，幅度多達 13%，反觀一般轎車銷售，受購置稅優惠解除所影響，僅年增 1.1%，隨著庫存水位逐漸回穩，法人預估下半年中國整體乘用車銷售，有望回到 5% 以上的成長，又以合資品牌表現優於自主品牌車商。

而國內汽車零組件廠有不少與當地合資品牌車商合作，可觀察東陽第 1 季自結合併稅前盈餘達 7.01 億元，每股稅前盈餘 (EPS) 為 1.16 元，年增幅達 8%，比起第 1 季合併營收成長幅度 4% 高，優於法人預期。

東陽表示，除了在 AM 市場積極開發新品，隨著一汽富維東陽青島廠已於 3 月開始投產，OEM 事業在兩岸對於新車款接單皆相當順利，公司已表態，對今年業績相當樂觀。

而中國最大 LED 車燈廠麗清隨著新車使用 LED 燈的滲透率持續攀升，接單正逐漸轉好，其中，尾燈已過去 2 年約 40% 滲透率左右，提升至今年超過 50%，而車頭燈則預期從過去滲透率不到 10%，提升至今年的 20%。

由於 LED 頭燈單價高，法人看好，單一車款的 LED 車燈的出貨金額可因此拉升，惟須留意，主要客戶長城汽車今年銷售展望可能有修正壓力，後續仍要觀望。

另一方面，在中國車市對 DCT 變速箱的需求強勁下，智伸科 (4551-TW) 表示，客戶 BorgWarner 對其 DCT 零件拉貨相當積極，成為今年主要的營運動能來源。