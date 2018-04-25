招商局置地(00978-HK)擬17.35億元售佛山招商中環房地産50%股權

招商局置地(00978-HK)公布，賣方佛山招商房地産有限公司(為公司的間接全資附屬公司)與買方佛山依雲房地産有限公司(為公司的間接非全資附屬公司)于2018年4月25日訂立股權轉讓協議，據此，賣方已有條件同意向買方出售銷售權益(即佛山招商中環房地産全部股權)，總代價約為人民币17.35億元。

于本公告日期，佛山招商中環房地産為賣方的直接全資附屬公司，而公司通過賣方間接持有佛山招商中環房地産全部股權。于轉讓事項完成後，買方將直接持有佛山招商中環房地産全部股權，而公司將通過買方間接持有佛山招商中環房地産50%股權。

經扣除股東貸款及相關利息，轉讓事項所得款項淨額將約為人民币1010.97萬元，集團擬用作一般營運資金。

佛山招商中環房地産乃賣方于2017年8月1日在中國成立的公司，僅從事地塊開發。佛山招商中環房地産的主要資産為位于中國廣東省佛山市三水區西南街道建設一路西側的地塊。地塊佔地面積為70,500.13平方米，指定作商住用地，年限分别為商業40 年、住宅70年。地塊擬開發為可供銷售商住物業。地塊的建築工程已于2017年10月展開，預期于2021年3月完成。

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