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【亞洲投顧】亞洲投顧 股期龍哥 盤後分析
※來源：亞洲投顧

◆盤勢分析

法人期權還是偏空，注意再回測

今天大盤量縮下跌，拉出下影線紅 K 棒，短線上有初步止跌訊號，不過急跌趨勢之中，千萬不要看到下影線就開始積極偏多操作，龍哥從以前都告訴大家，至少至少至少多看一天，確認明天站穩今天高點 10573 點，出現正式止跌訊號之後，再開始偏多操作，雖然喪失掉一些獲利，不過可以規避掉很多風險，尤其今天看到法人期權籌碼還是偏空佈局，有機會再度回測 10473 點缺口支撐，所以建議投資朋友，操作上控制好風險，不需要在此過度積極操作。
 
盤勢震盪，龍哥提醒大家不要太過積極加碼股票，就是不用過度追高，趁現在大盤波動的時候汰弱留強，把資金轉進剛整理完成的主力股，獲利較輕鬆，不過該出場的個股一定要出場，以免擴大風險。先前佈局 6141 柏承，獲利放口袋將近 30%；先前龍哥帶會員佈局 2454 聯發科和 6274 台燿，都創高；強哥 - 2481 強茂，大漲創高；分享很久的 5483 中美晶和 6488 環球晶，營收爆發，籌碼穩定，只要續抱就有大獲利；再看看推薦的 2492 華新科和 3026 禾伸堂，甚至傳產 1312 國喬和 1710 東聯，全部創下新高，這些主力股龍哥每天分享，大家有沒有獲利呢？

今天外資期貨多單增加 207 口，自營商期貨空單減少 3820 口，外資選擇權偏空佈局，自營商選擇權偏空佈局，外資期貨多單沒什麼動作，自營商選擇權短線偏空佈局，大盤跌破支撐，籌碼還是偏向空方佈局，要注意還會再回測。
 
大盤震盪更能看出籌碼的穩定度，趁拉回佈局籌碼穩定的個股，等待突破獲利的機會，操作不用天天換股，持續追蹤籌碼穩定的個股。最近漲價效應的個股最強勢，從被動元件到矽晶圓，甚至原油概念都在大漲創高，看看華新科強勢攻擊，現在有一個族群的產品準備漲價，有機會複製被動元件和矽晶圓的走勢，股價已經開始有反應，建議大家趁低檔一起佈局，不知道該如何調整持股的朋友，加入龍哥簡單操盤的行列，一起迎接未來的行情。
 
【籌碼穩定股，輪流創高】

2454 聯發科，5483 中美晶，6488 環球晶，
2492 華新科，3026 禾伸堂，3596 智易
1312 國喬，1710 東聯，6153 嘉聯益

【空頭格局的個股】

2345 智邦，6274 台燿，6269 台郡，2337 旺宏

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 11000 點開始偏多操作；空方操作者帶量跌破 10775 點開始偏空操作，站穩 10573 點移動停利出場。

蘇建豐 (股期龍哥)  分析師
以上資料僅供參考，投資時應審慎評估

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