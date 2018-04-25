中國邀請外資投入 協助打造世界級半導體產業

中國有意成為半導體業的全球領導者，為實現這個野心，中國正尋求國外資金的投入。

據《彭博》報導，為了減少對外國技術的依賴，中國政府成立了一個基金，目標融資 2000 億元人民幣，來支持半導體產業，即外界熟知的「國家集成電路產業投資基金」(也被簡稱為「大基金」)。

中國工信部周三表示，歡迎海外公司參與這個基金。工信部總工程師兼發言人陳因表示，基金第二階段的主要目標仍是融資。

中國與美國近期紛爭的核心就在半導體，美國全力要防堵中國發展 5G，甚至考慮不惜動用 1977 年的法律，發布美國進入緊急狀態，以阻止中方的交易甚至沒收資產。

此外，在美國將中興通訊列為黑名單 7 年之後，更加強了中國的警覺心，要減少對美國技術的依賴。對於 10 年投資 1500 億美元發展半導體的計畫，更顯得迫切。

中國目前每年半導體的進口額約為 2000 億美元，與石油進口額相當，中國正試圖減少這方面的依賴。

國家集成電路基金第一階段，共籌集 1400 億元人民幣，用於 20 多家上市公司，包括了中興通訊與中芯國際，資金主要來自中央及地方政府，以及國有企業。

如今，中國顯然希望更多的國外資金投入。陳因表示，中國有著廣大的電子資訊市場，將持續開展創新和國際合作。