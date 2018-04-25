美國智庫警告 到2040年 人工智慧可能導致核子戰爭

根據美國智庫的一份研究報告指出，到 2040 年，人工智慧 (AI) 可能導致一場核子戰爭。

由非營利的 RAND 公司所發布的報告警告，人工智慧可能顛覆國際政局的穩定性，讓核武不再僅用於震懾一途。

RAND 公司研究人員警告，由於核子攻擊可能導致同歸於盡的觀點，數十年來，和平因而得以維持。但未來人工智慧與學習機器可能決定軍事行動，這意味穩定的保證將被打破。

這些研究人員說，未來人工智慧可能促使人員做出災難性的決定。例如，感官科技進步可能導致報復性武力 -- 如潛艇與移動飛彈 -- 的毀滅性結果。

人工智慧還可能促使一個國家對另一個國家，發動先發攻擊，以取得談判籌碼，即使他們並無意發動攻擊，也難阻擋。

RAND 公司工程師羅恩 (Andrew Lohn) 說：「有專家擔心，對人工智慧依賴增加，可能導致新型態的災難性錯誤。」

「在技術成熟前，可能就會有使用人工智慧的壓力，否則可能易遭對手顛覆。因而，未來幾十年，維持策略性穩定，可能非常困難。所有核子強權都必須共同研究，協助阻止核子風險。」

研究人員指出，1983 年的一項錯誤核子警報事件，便可做為冷戰後人工智慧發展的參考。

1983 年，前蘇聯軍官波特羅夫 (Stanislav Petrov) 見到電腦發出警告，指美國發射了數枚飛彈。這項警告其實是錯誤的，去年底過世的波特羅夫因而被譽為是拯救世界，免於核子浩劫的人。

RAND 公司研究人員蓋斯特 (Edward Geist) 說：「核子戰爭與人工智慧連接在一起，並非新鮮事。其實兩者之間早已有一段相互牽連的歷史。」

