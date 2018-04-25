新日光旗下永旺多明尼加電站 獲歐洲銀行團專案融資3800萬美元

新日光 (3576-TW) 持股 100% 子公司太陽能系統整合商永旺能源今 (25) 日表示，位於多明尼加的太陽能電站，已獲荷蘭發展銀行主辦、及德國復興信貸銀行旗下德國投資發展銀行 (DEG) 等銀行團，共同參與為期 16 年的長期專案融資，專案融資總金額約 3800 萬美元。

永旺此次獲荷蘭與德國銀行團 16 年期長期專案融資的太陽能電站，是位於多明尼加共和國中部的 Monte Plata 太陽能電廠第一期，發電容量共 34MW(百萬瓦)，為加勒比海最大太陽能電廠，皆為自行開發、建設與進行融資，已於 4 月 10 日獲銀行團撥款 3800 萬美元。

永旺表示，Monte Plata 採用新日光自製的太陽能模組，共使用約 13.2 萬片，每年可產生 5047 萬度電，創造約 740 萬美元的電費收入，目前第二期 35MW 也正加緊腳步進行中，預計半年內開始動工，若完工後，新日光與永旺能源將成為多明尼加最大單一外國投資者。

目前永旺能源在台已建置 118 個電廠，且發電規模達 40MW；海外佈局則包括美國、日本、英國及多明尼加等地區，累計全球已發電的電廠規模量達近 145MW，今年預計於全球簽約或開發中的系統及電廠專案可達 400MW。