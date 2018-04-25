商務部：引導綠色商場“減塑” 推進綠色經濟發展

商務部網站25日消息，商務部辦公廳發布《關于做好2018年綠色循環消費有關工作的通知》。《通知》提出，2018年，商務部將在綠色商場開展塑料購物袋減量工作，大力倡導綠色商場減少塑料袋使用，引導綠色商場加大“減塑”力度，加快綠色包裝标準化進程。

《通知》提出，深入開展綠色商場創建。2018年，商務部將繼續開展綠色商場創建工作，在繼續做好購物中心創建的基礎上，逐步向超市業態延伸。制定《綠色商場》國家标準，擴大綠色商場的影響範圍。各地商務主管部門要結合實際，按照《綠色商場創建工作方案》要求，做好企業推薦和材料審核等相關工作。要加大政策支持力度，積極争取將綠色商場納入地方財政資金支持範圍。要探索開展省級綠色商場創建，創新工作方式，加強經驗總結和工作交流。

《通知》要求，大力發展綠色餐飲。2018年，商務部將推動出台綠色餐飲标準，構建大衆化綠色餐飲服務體系，促進綠色餐飲産業化發展，培育一批綠色餐廳、綠色餐飲企業(單位)、綠色餐飲街區。同時加大綠色餐飲宣傳力度，加強消費行為引導，形成“厲行勤儉節約、反對餐飲浪費”的良好社會風氣。各地商務主管部門要會同有關部門健全綠色餐飲工作機制，完善政策措施，及時總結推廣綠色餐飲發展的成功經驗和做法，在全社會營造“綠色生活、綠色發展”的良好氛圍。

《通知》明确，積極推進綠色采購。2018年，商務部將以《企業綠色采購指南(試行)》的貫徹落實為重點，制定綠色采購行業标準，指導有關協會、企業、科研機構和高等院校成立綠色采購聯盟，推動線上線下企業對接，提高綠色産品采購比例。各地商務主管部門要結合本地實際，制定相關配套措施，搭建綠色采購信息和服務平台，鼓勵流通企業擴大綠色采購，增設綠色産品專櫃或專區，引導綠色消費。

《通知》強調，着力推動綠色包裝。推進流通領域綠色包裝，推動解決塑料污染，對促進綠色消費有重要作用。2018年，商務部將在綠色商場開展塑料購物袋減量工作，結合全國節能宣傳周期，大力倡導綠色商場減少塑料袋使用，引導綠色商場加大“減塑”力度。制定并宣傳貫徹流通領域綠色包裝标準，加快綠色包裝标準化進程。各地商務主管部門要加強政策引導，積極發揮行業協會作用，通過發布倡議等方式，做好綠色包裝标準宣貫，形成綠色包裝的良好社會氛圍。

《通知》還提出，持續推廣綠色回收。2018年，商務部將通過制修訂綠色分揀中心建設标準，推動大中城市分揀中心綠色發展。宣傳推廣綠色回收先進經驗和做法，組織編寫再生資源新型回收模式案例集，引導再生資源回收行業轉型升級。

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