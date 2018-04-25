深圳按“10+1”模式支持深汕特别區 6月底前理順機制

深汕特别合作區基本框架确立7年後，各項調整工作有了更快速及實質的進展。

近日，深圳市委辦公廳、市政府辦公廳發布實施《關于深圳市組織實施深汕特别合作區機制體制調整的工作方案》，清晰地對該區域的發展進行新的布局。《方案》從四大方面理順體制、機制，包括工作關系、中央和省事權的落實、規劃建設、招商引資，從而實現交通、産業、政策一體化。

第一財經記者從當地一位官方人士了解到，《方案》強調要將深汕特别合作區(下稱“合作區”)作為深圳市一個重要的經濟功能區，按“10+1”(深圳市10個區+深汕特别合作區)模式給予全方位的政策和資源支持，并最晚在2018年6月底之前完成組建合作區領導班子和管理機構、理順工作關系、中央和省事權的落實和規劃建設等事宜，争取5年内合作區經濟社會發展取得顯著成效。

主要由深圳市相關部門牽頭或負責

合作區位于汕尾市海豐縣，距廣州200公裡、深圳60公裡、香港82海裡，包括鵝埠、小漠、鲘門、赤石四鎮，總面積468.3平方公裡。

2011年2月11日，廣東省委、省政府批複《深汕(尾)特别合作區基本框架方案》，正式成立合作區。

自2017年，深圳開始緊鑼密鼓地開展合作區的建設和管理工作，全面接手主導工作。其中一點值得注意的是，根據深圳市統計局今年4月中旬發布的《2017年國民經濟和社會發展統計公報》，去年合作區的GDP首次納入深圳GDP中。

上述官方人士介紹，《方案》強調要及時解決合作區發展面臨的困難和問題，加快推動體制機制調整落實到位，在資金、技術、項目、人才等方面加大投入力度和資源配置力度，加快合作區與深圳在政策法規、規劃布局、基礎設施、産業發展、城市功能等方面的一體化進程。

具體要如何實施?《方案》強調，成立合作區體制機制調整工作領導小組，組建合作區領導班子和管理機構。

前述人士稱：“在成立合作區體制機制調整工作領導小組上， 小組成員主要由深圳市相關人員擔任。在組建合作區領導班子和管理機構上，主要是由深圳市相關部門牽頭或負責，深圳市其他部門和深汕特别合作區管委會參與。”

大部分事宜要3月底或6月底前完成

《方案》強調，理順“四鎮一場”工作關系，包括：鵝埠鎮、小漠鎮、鲘門鎮和赤石鎮(含圓墩林場)按行政區劃有關規定和調整程序改設為街道，開展居民身份證、戶口本等更換工作。

《方案》也強調，推動涉及中央和省事權有關事項落實，包括：落實合作區財稅納入深圳市區財政體制範圍，由深圳市區全權管理。按程序報請合作區地稅局由廣東省地稅局管理調整為深圳市地稅局管理，報請國家稅務總局將合作區國稅局調整為深圳市國稅局管理等。

《方案》還強調，要強力推進合作區的規劃建設，包括：編制合作區城市總體規劃、土地利用規劃、綜合交通規劃，與深圳市第四版城市總體規劃做好統籌銜接;將合作區産業發展規劃、五年發展規劃統籌納入深圳市國民經濟和社會發展規劃等。

上述人士表示，在組建合作區領導班子和管理機構、理順“四鎮一場”工作關系、推動涉及中央和省事權有關事項落實和推動規劃建設上， 大部分具體事宜均要求在2018年3月底或6月底之前完成。

第一財經記者也從合作區一位房地産中介小洪了解到，合作區内已經建成的商品房不多，現在還不能買賣，聽說要到今年6月底機構調整結束後才放開。小洪說：“合作區職能部門落定後，才能完成交接工作，到時候才知道新的房地産交易中心設在哪裡。現在，房地産交易還是凍結狀態。”

招商引資將瞄準國内外500強

《方案》也強調，加大招商引資力度，狠抓産業項目落地建設，引進并開工一批重大産業項目，盡快形成産業聚集效應;另外，依托深圳産業優勢及合作區空間優勢，瞄準世界500強、中國500強和央企、知名民企等戰略性龍頭企業。

第一財經記者梳理公開資料發現，自2011年合作區成立的這一年開始，就開始了招商工作，但是進程緩慢。2014年，合作區開始舉辦專門的投資環境推介會進行招商，剛開始簽約的企業不多。

2015年是個重要的轉折點。2015年1月，廣東省政府明确合作區財政體制參照順德模式，由省直管。7月23日，廣東省政府常務會議審議通過了《廣東深汕特别合作區管理服務規定》，合作區的運作有了“基本法”。之後，簽約的企業數量逐步增多，合作區在精準招商和全産業鏈招商上更進一步。

目前，已經簽約的企業名單中大腕雲集：華為、華潤、騰訊、深業集團、深圳特區建發集團、深圳振業集團、深圳賽格、深圳天健、鹽田港、中交城投、中城建、中廣核和恒大等。

這些已簽約企業頗有緊迫感，大部分已經在建項目或是已拿了地準備建項目。上述官方人士說：“在建的項目有四五十個，其中部分項目已經投産了。接下來，我們會繼續引進一些能起帶動作用的龍頭企業。”

據深圳媒體報道，截至目前，合作區已引進建設産業項目65個，已供地項目59個，其中竣工投産11個，主體施工25個，樁基建設9個，已落地但未動工14個。

2018年是合作區的基層基礎全面建設年，最近合作區管委會主任産耀東在會見去當地考察的企業時明确地表達了這一點。他說，正積極推動産業項目落地、強化基礎配套設施建設、完善民生保障。

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