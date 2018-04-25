歐股盤前─美債殖利率升破3% 指數期貨漲跌互見

10 年期美債殖利率週二升破 3%，為 2014 年以來首見，在利率相對偏高的情況下，投資人開始重新思考投資布局；週三 (25 日) 歐股盤前，主要指數期貨漲跌互見。

台北時間週三下午 2 點 17 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.03%，英國 FTSE 指數期貨上漲 0.03%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.01%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.05%。

由 Investing.com 數據可得知，台北時間週三下午 2 點 18 分，10 年期美債殖利率微幅上揚，來到 3.00%。

許多投資人認為，10 年期美債殖利率攀高，會使企業借貸成本增加，獲利能力被削弱，對其股價表現來說，是一項利空因素。

投資人也擔憂通膨上升、公債供給增加等情形。

10 年期美債殖利率升破 3%，加上科技、工業類股表現疲軟，週二美股重挫，道瓊工業指數收跌 1.74%，標普 500 指數收跌 1.34%，那斯達克指數收跌 1.7%。

歐洲產業消息方面，包括生技公司 Novozymes、汽車配件公司 Valeo、3D 設計軟體公司 Dassault Systèmes、德國林德集團 (Linde)、德意志交易所 (Deutsche Boerse)、鋁生產商 Norsk Hydro、英國藥廠 GSK、貴金屬礦商 Fresnillo、礦商 Antofagasta、英國建商 Persimmon，以及英國 Whitbread 集團，都將公布財報。