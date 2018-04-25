五顧茅廬終獲首肯 Shire同意向股東推薦武田藥品640億美元收購要約

倫敦上市的製藥公司 Shire Plc 表示，在日本武田藥品公司 (4502-JP) 將其收購報價提高至 460 億英鎊 (640 億美元) 後，它願意向其股東推薦這椿交易。

《路透社》優先報導的這件收購案的最新發展，這是 3 月 28 日武田表示正在考慮競購 Shire 後，雙方在談判中取得重大突破。武田先後提出過 5 次報價，最近的一次就是周二 (24 日)。

Shire 在聲明中表示，已同意將原訂交易談判的最後期限由周三延長至 5 月 8 日結束，以便允許武田藥品進行更多財務調查並鞏固其投標。Shire 補充強調說，如果有必要，最後期限可以再進一步延長。

由於投資人對其現金和股票交易融資能力感到擔憂，武田股價收盤下跌 6.1%。

Shire 說，兩家公司之間的任何交易仍然需要解決幾個問題，包括完成 Shire 對武田的財務盡職調查。

武田在其發表的聲明中表示，它打算在交易後維持其股息政策和投資級信用評級。

Shire 專注於治療罕見疾病和注意力缺陷多動症。這筆交易若成功將成為日本企業在海外收購規模最大的一筆交易，並將由法國籍 Christophe Weber 領導的武田推向全球製藥商的頭把交椅。

這將顯著提高武田在胃腸疾病、神經科學和罕見疾病中的地位，包括具極知名度的血友病系列藥品。

但是這筆交易將需求巨大的財務支持，因為 Shire 的市值遠遠超過武田。想要達成交易就需要大幅削減成本。

由於大型企業尋找有前景的資產來增進它們的產品類型，今年製藥產業的交易量激增。武田與 Shire 的交易將是迄今為止最大的一筆交易。長期以來，Shire 一直被視為可能的收購目標，2014 年它幾乎被美國製藥商 AbbVie Inc (ABBV-US) 收購，後來因為美國稅務規則的改變導致交易破裂。Shire 也有收購的記錄，但它有史以來最大的交易，2016 年以 32 億美元收購 Baxalta 一案，卻遭到股東的廣泛批評。

總部位於都柏林的 Shire 表示，武田的第五次報價為每股 49.01 英鎊，相當於每股 27.26 英鎊的新武田股票和每股 21.75 英鎊的現金。根據這些條款，Shire 股東將擁有合併後公司的一半。

美國肉毒桿菌製造商 Allergan Plc (AGN-US) 一直在考慮競購 Shire，但上周忽然退出競標行列。

Shire 上周還宣布，它以 24 億美元的價格向未上市的法國製藥商 Servier 出售其腫瘤藥業務。

自從傳出正在考慮競購 Shire 後，武田股價已經下跌超過 17%，市值減少到 3.6 兆日元 (330 億美元)。